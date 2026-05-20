La UPO acogerá en Sevilla un foro para analizar las tendencias transformadoras de la educación digital

Estudiante en la Universidad Pablo de Olavide en imagen de archivo - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) acogerá los próximos 27 y 28 de mayo la décima edición de 'eLearnia, Encuentro de Tecnologías Emergentes en e-Learning', un foro organizado junto a eLearning Media que reunirá en Sevilla a especialistas del ámbito universitario, empresas tecnológicas y profesionales de la formación online para analizar las principales tendencias que están transformando la educación digital.

Según ha informado la UPO en una nota, el encuentro pondrá el foco en cuestiones como el paso de los LMS monolíticos a ecosistemas tecnológicos abiertos, la integración de soluciones en la nube mediante estándares interoperables, el uso de la inteligencia artificial generativa en el e-learning, la accesibilidad de los contenidos educativos, la supervisión inteligente en evaluaciones digitales, el vídeo enriquecido como experiencia de aprendizaje activa y la automatización de procesos para mejorar la labor docente.

El programa arrancará la mañana del miércoles 27 de mayo con un espacio práctico de intercambio profesional, eLearning Media Boost Experience, orientado al networking, la consultoría tecnológica y el diálogo entre asistentes, clientes y proveedores.

El jueves 28 de mayo, la actividad continuará con sesiones dedicadas al futuro del vídeo enriquecido, la accesibilidad de los contenidos educativos, la IA generativa aplicada al eLearning, la orquestación tecnológica a medida, las aulas síncronas de alto rendimiento, la integridad académica en entornos digitales, la cultura del feedback institucional y las automatizaciones orientadas a liberar tiempo docente.

Según ha señalado David Puente, CEO de eLearning Media, en "eLearnia se reúnen anualmente los principales centros de formación superior, así como empresas y organizaciones que necesitan hacer uso de las tecnologías educativas".

El congreso cuenta con el patrocinio de Blackboard, Kaltura, Class Technologies Inc., Amazon Web Services (AWS) y Respondus, empresas que contribuyen a impulsar un ecosistema de aprendizaje digital innovador, accesible y conectado con las necesidades de universidades, empresas y organizaciones.