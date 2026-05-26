La UPO reúne a casi 190 especialistas internacionales en Sevilla para analizar cómo nos comunicamos en la era digital

Archivo - Una mujer realiza una transferencia bancaria con su teléfono móvil - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla organiza desde este miércoles, 27 de mayo, y hasta el día 29 el 'XII International Symposium on Intercultural, Cognitive and Social Pragmatics, Epics XII', un encuentro internacional que reunirá a cerca de 190 especialistas de 22 países para analizar cómo está cambiando el discurso y las formas de comunicación en la sociedad digital.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, bajo el eje temático 'Communicating in the Digital Age: Pragmatics, Discourse Analysis and (Online) Interaction', el congreso abordará cuestiones como la conversación en redes sociales, la polarización en internet, la gestión del conflicto en línea, la construcción de identidades digitales, el lenguaje de los influencers, los memes, las aplicaciones de citas o la interacción entre personas y herramientas de inteligencia artificial generativa.

De esta manera, el encuentro, que se celebrará de forma presencial en la sala de grados del edificio 7 de la UPO, será durante tres días el "centro del debate internacional sobre la pragmática, el análisis del discurso y las nuevas formas de interacción social" mediadas por la tecnología.

Asimismo, el programa incluye 145 comunicaciones científicas, organizadas en sesiones paralelas y paneles especializados, con participación de investigadores procedentes de universidades y centros de investigación de España, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Colombia, Alemania, Italia, Bélgica, Francia, México, China o Países Bajos, entre otros países.

El encuentro está organizado por el grupo de investigación 'Estudios interculturales inglés-español: aspectos pragmáticos y discursivos' y se enmarca en el proyecto 'Patologización discursiva digital en Twitter, Instagram y Tik Tok' (Patdisc), una investigación centrada en el estudio del discurso digital en algunas de las redes sociales más influyentes de la actualidad, financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y fondos Feder, así como fondos de la propia UPO.

REDES, IA Y DISCURSO

Epics XII pone el foco en los aspectos más actuales y dinámicos de la comunicación digital, conectándolos directamente con las preguntas fundamentales de la pragmática y el análisis del discurso, de manera que aborda las redes sociales, las plataformas digitales y la IA, después de que estas hayan multiplicado los espacios de conversación pública.

A su vez, esta mayor presencia ha introducido "nuevas tensiones" como malentendidos, discursos polarizados, conflictos identitarios, cancelación, viralización de contenidos y nuevas normas de cortesía o descortesía en línea, que desde la pragmática y el análisis del discurso, el encuentro propone estudiar no solo qué decimos, sino cómo lo decimos, en qué contexto, con qué intención y con qué efectos sociales.

Además, este enfoque permite comprender mejor fenómenos como la ironía en internet, la negociación de la imagen pública, el uso de códigos visuales y lingüísticos en los memes, la comunicación con sistemas algorítmicos o la forma en que las plataformas condicionan las relaciones entre usuarios.

Por otra parte, el congreso mantendrá "una mirada amplia sobre cuestiones clásicas de la lingüística contemporánea, como la cortesía verbal, la comunicación intercultural, la adquisición de segundas lenguas, los géneros discursivos o la expresión de emociones a través del lenguaje".

CUATRO CONFERENCIAS

El programa científico contará con cuatro conferencias plenarias a cargo de investigadores de referencia internacional, como el profesor de la Universität Hamburg, Jannis Androutsopoulos, quien abrirá el simposio con la conferencia 'Shift key pragmatics: Crafting voice with algospeak and alternating caps', centrada en las estrategias lingüísticas que surgen en entornos digitales condicionados por algoritmos, normas de plataforma y nuevas formas de escritura en línea.

A su vez, la profesora de la University of North Carolina at Charlotte Pilar Garcés impartirá la ponencia 'Is forgiveness canceled? Metapragmatics, platformed publics, and techno-moral life', en la que abordará las dinámicas de juicio público, cancelación, perdón y moralidad en espacios digitales.

Por su parte, la profesora de The Open University Caroline Tagg ofrecerá la conferencia 'Post-digital proragmatics: navigating relational norms across online and offline spaces', dedicada a las normas que guían nuestras relaciones en un contexto en el que la comunicación digital y la presencial se entrelazan de forma constante.

Para finalizar, la clausura correrá a cargo de la profesora de la University of South Florida Camilla Vásquez con la plenaria 'Some of these are jokes: Metapragmatic and metacomedic material in stand-up comedy', que analizará el papel del lenguaje, la interpretación y la reflexión sobre el propio humor en la comedia contemporánea.