La US y el Sevilla FC acuerdan difundir el legado cultural de la Generación del 27

Foto de familia tras el acuerdo entre la US y el Sevilla FC para difundir el legado cultural de la Generación del 27. - US

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y el Sevilla Fútbol Club han firmado "un acuerdo histórico" destinado a participar conjuntamente en los actos conmemorativos del Centenario de la Generación del 27, una efeméride que contará con iniciativas académicas, culturales y divulgativas dirigidas tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la ciudadanía.

La iniciativa, promovida y coordinada por el profesor del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la US, Manuel García Fernández, pretende, además, recuperar y reivindicar el papel desempeñado hace casi un siglo por tres figuras históricas vinculadas al sevillismo: Manuel Blasco Garzón, José María Romero Martínez e Ignacio Sánchez Mejías, informa en un comunicado la US.

Los tres participaron activamente en la vida cultural sevillana de los años veinte y contribuyeron al histórico encuentro de jóvenes poetas que dio origen al movimiento literario y que se celebró en el Ateneo de Sevilla en diciembre de 1927, como homenaje a Luis de Góngora en el tricentenario de su fallecimiento.

Durante el acto, José Castro, vicepresidente primero y consejero delegado del Sevilla FC, ha destacado a los tres sevillistas históricos. Manuel Blasco, que fue presidente del Sevilla FC quien, como presidente también del Ateneo, organizó la histórica reunión la Generación del 27 que dio lugar a su nacimiento, ya que el Ateneo sufragó los gastos de desplazamiento y manutención de la reunión.

También ha puesto de relieve a José María Romero, médico, escritor, humanista y socio del Sevilla FC, que fue el principal promotor del encuentro de la Generación del 27, como vocal de la sección de literatura del Ateneo de Sevilla en aquel momento; así como a Ignacio Sánchez Mejías, destacado aficionado.

Por todo ello, ha señalado, "nos enorgullece ir de la mano de la US en este proyecto. El Sevilla FC no podía perderse esta cita con la historia", en referencia al Centenario que se celebrará el año próximo.

La rectora de la US, Carmen Vargas, ha subrayado por su parte la dimensión cultural y social que el fútbol comenzaba a adquirir en aquella época como espacio moderno de sociabilidad, intercambio intelectual y promoción artística. Además, ha reivindicado la relevancia del deporte para la US, y "como rectora, del fútbol femenino, que poquito a poco se va haciendo camino en nuestras vidas y cada vez de manera más exitosa".

El deporte para la Universidad de Sevilla, ha proseguido, "forma parte de nuestro ADN" y es una de las muchas cuestiones que la US tiene en común con el Sevilla FC como aliado en su conmemoración del Centenario, que difundirá el legado de la Generación del 27,conectando literatura, historia, deporte y memoria cultural.

ACTIVIDADES PREVISTAS

Entre las actividades previstas destacan unas jornadas a celebrar en la primavera de 2027 así como visitas guiadas al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y al museo del Sevilla FC, que pondrá a disposición sus instalaciones, su archivo histórico y sus espacios expositivos para el desarrollo de las jornadas.

Durante el acto de firma del convenio, la rectora especificó que no es la primera vez que la Universidad de Sevilla y el Sevilla FC colaboran, ya que mantienen lazos de trabajo para el desarrollo del Máster de Periodismo Deportivo.

Asimismo, informó del trascendental paso adelante que ha dado la semana pasada la US como la única universidad española que se ha integrado en la ejecutiva de la Comisión Nacional del Centenario del 27, que aprobó, además, como imagen oficial internacional del Centenario un logo que nació en la Universidad de Sevilla.