Utrera (Sevilla) acoge en las próximas semanas el rodaje de la miniserie inspirada en el caso de Marta del Castillo

Archivo - Manifestantes con carteles con la foto de Marta del Castillo. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

UTRERA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Utrera (Sevilla) será en las próximas semanas escenario del rodaje de la miniserie 'En el nombre de Marta', basada en el caso de la desaparición de la joven sevillana Marta del Castillo y cuya producción ha iniciado su rodaje en distintos puntos de la provincia de Sevilla desde el pasado mes de abril.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, a consecuencia de las "necesidades técnicas", las calles Fuente Vieja, Constitución y Ruiz Gijón se verán afectadas por restricciones de estacionamiento y cortes puntuales de tráfico desde este martes, 19 de mayo, hasta el próximo día 26.

Los mismos están previstos el martes 19 y el miércoles 20 de 9,00 a 19,30 horas; el jueves 21 de 14,00 a 1,00 horas; el viernes 22 de 14,00 a 00,00 horas; el lunes 25 de 12,00 a 22,00 horas; y el martes 26 de 11,00 a 22,00 horas.

La producción cuenta con un reparto encabezado por Blanca Portillo, Vicente Romero, Verónica Sánchez, María León, Paco Tous y Hugo Welzel. Ha sido producida por 'Bambú Producciones' en colaboración con 'La Claqueta PC'.

La miniserie, compuesta por seis episodios, reconstruye los acontecimientos ocurridos tras la desaparición de Marta del Castillo en enero de 2009, así como el impacto social y mediático que generó el caso.

El dispositivo técnico y humano previsto para el desarrollo del rodaje estará compuesto por alrededor de 90 personas y unos 15 vehículos, necesarios para la producción y el montaje de la serie.