La venta de los 57.500 'BonoSevilla' se retrasa 24 horas por un error en la plataforma de pago

Archivo - Un establecimiento adherido a la iniciativa del 'BonoSevilla' para fomentar el consumo en comercios minoristas - A.G.-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La venta de los 57.500 'BonoSevilla', que se iba a iniciar a las 9,00 horas de este martes, 2 de junio, se retrasa 24 horas por un error informático en la plataforma de venta de los bonos "pese a que se probó el dispositivo en estos días en varias ocasiones", tal como confirman fuentes municipales a Europa Press.

En principio, los bonos estarán disponibles para su adquisicón hasta el día 8 de este mismo mes, y se podrán canjear entre el 9 de junio y el 11 de julio. Esra incidencia "no va a suponer en ningún momento cambio de plazos de venta, ya que en esta edición el período de canje se haría una semana después del periodo de venta".

Cada bono tiene un precio de 15 euros, pero permite una compra real de 25 euros. De este modo, el Ayuntamiento de Sevilla sufraga el 40% del valor de cada compra que realicen los sevillanos en sus comercios de barrio; cada usuario podrá adquirir hasta un máximo de cinco bonos.

La Junta de Gobierno Local aprobó la convocatoria de las dos campañas del 'BonoSevilla' para este año 2026, la segunda en diciembre. Se trata de una inyección económica directa en el sector del pequeño y mediano comercio que asciende a 1,15 millones de euros del Presupuesto de este año.

Con una inversión de 575.000 euros por campaña, se va a generar un impacto económico directo superior a los 2,8 millones de euros en ventas, "que van directamente a las cajas de los pequeños comercios de los once distritos de Sevilla en un solo año", tal y como destacaba el delegado municipal de Comercio, Álvaro Pimentel.