Visita del alcalde de Sevilla a CaixaBank Tech: "El hub ya diseña desde la ciudad el futuro de la banca europea"

Visita institucional del alcalde de Sevilla a CaixaBank Tech, junto al director territorial de CaixaBank en Andalucía, el director general de CaixaBank Tech y los directores de Software Engineering. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Tech, la filial tecnológica de CaixaBank, ha recibido este miércoles, 27 de mayo, la visita institucional del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en las instalaciones que la entidad tiene en la ciudad, en un encuentro que ha permitido presentar la actividad de la filial tecnológica del Grupo CaixaBank y su implantación en el entorno local.

Durante la visita han participado, por parte de CaixaBank, el director territorial en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, junto al director general de CaixaBank Tech, Jesús Lanero, y los directores de Software Engineering, Luis Delgado y Gabriel Muñoz, además de otros responsables de la compañía, tal como se informa en sendos comunicados.

En el transcurso del encuentro, los representantes de CaixaBank Tech han compartido la evolución del hub tecnológico de Sevilla, así como el trabajo que desarrollan sus equipos, orientado al diseño y desarrollo de soluciones digitales para el negocio financiero.

El alcalde de Sevilla ha destacado al respecto que "es un orgullo comprobar cómo Sevilla se consolida como el escenario donde se diseña el futuro tecnológico y financiero de Europa. La apuesta decidida de CaixaBank Tech por nuestra ciudad, con un hub que ya alcanza 140 profesionales altamente cualificados: es el mejor reflejo de una Sevilla que funciona y que atrae inversiones de primer nivel".

"El hecho de que una empresa líder en innovación, que encabeza la lista 'Top Companies 2026' de LinkedIn, elija Sevilla para desarrollar proyectos punteros en Inteligencia Artificial (IA), 'blockchain' o computación cuántica, demuestra que somos un polo de atracción de talento en el sur de Europa", ha añadido Sanz.

'SEVILLA SE AFIANZA COMO CAPITAL DE LA INNOVACIÓN'

El alcalde ha afirmado, además, que desde el Gobierno local seguirán trabajando para que las grandes compañías encuentren en Sevilla "el mejor aliado" para seguir creciendo. "Queremos que el talento sevillano se quede aquí, liderando la transformación digital y generando empleo de calidad que revierta en el bienestar de todos los sevillanos".

El encuentro también ha servido para poner de relieve el posicionamiento de CaixaBank Tech en Sevilla como referente en la atracción y desarrollo de talento tecnológico. La compañía encabeza la citada lista 'Top Companies' como una de las mejores empresas para avanzar profesionalmente en la ciudad, "en un contexto de fuerte crecimiento en el que ha incorporado 500 profesionales en 2025, superando los 1.600 empleados", añade el comunicado de Caixabank.

Este crecimiento ha tenido un reflejo destacado en el hub de Sevilla, que se ha consolidado como uno de los centros clave de la compañía, alcanzando los 140 profesionales tras una importante expansión en el último año. La compañía mantiene el objetivo de llegar a los 2.000 empleados en 2027.

La visita ha incluido un recorrido por las instalaciones, que ha permitido mostrar el modelo de trabajo de CaixaBank Tech y el perfil de los profesionales que integran el centro, especializado en el desarrollo tecnológico y la innovación.

Con esta visita, CaixaBank Tech refuerza su vinculación con el entorno institucional y su apuesta por Sevilla como uno de sus principales polos tecnológicos.

CaixaBank Tech es la filial tecnológica de CaixaBank, que agrupa los equipos especializados en tecnología y sistemas del grupo financiero con el objetivo de impulsar y acelerar los proyectos de transformación tecnológica. Con más de 12 millones de usuarios de su banca digital, CaixaBank cuenta con la mayor base de clientes digitales del sector financiero en España.