Vox se felicita por la llegada a los colegios de Sevilla de "la figura y el legado de San Fernando"

García de Polavieja, Cristina Peláez, Reyes Romero y Rodríguez Galisteo, con la bandera de San Fernando a los pies del monumento al patrón de la ciudad, en la Plaza Nueva. - VOX

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, se ha felicitado este miércoles, 27 de mayo, de la llegada a los colegios de "la figura y el legado de San Fernando", al tiempo que ha afirmado que "será clave para la formación de los nuevos sevillanos".

En una nota de prensa, García de Polavieja se ha referido a la campaña divulgativa en los colegios que pactó su formación "como uno de los condicionantes para la aprobación del Presupuesto de Sevilla", y ha reafirmado el compromiso de su formación "con la defensa de las raíces históricas, culturales y espirituales de la ciudad con motivo de los actos en honor a su patrón: San Fernando".

"Más de 30.000 alumnos tendrán acceso a información y actividades que ponen en su justo valor la figura de San Fernando. Esta formación es clave para la educación de los nuevos sevillanos. Porque Fernando III el Santo representa la nobleza, la lealtad y el sentido de unidad de España, valores que consideran fundamentales en el actual contexto político y social", ha añadido el portavoz adjunto de Vox.

En opinión de García de Polavieja, "poco a poco, sin prisas pero sin pausas, estamos consiguiendo que San Fernando vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en Sevilla gracias al trabajo y al compromiso de quienes defiendemos nuestra historia sin complejos".

"Nuestro santo patrón forma parte esencial de la identidad de Sevilla y de la historia común de España", ha abundado al respecto. El portavoz adjunto ha remarcado que seguirán defendiendo la necesidad de "preservar y poner en valor" el legado histórico y cultural de la ciudad "frente a quienes pretenden borrar nuestras raíces o reescribir la historia".

"Seguiremos, por tanto, apostando por políticas centradas en la defensa de la identidad nacional, el patrimonio histórico y cultural y la promoción de los valores que han construido la historia de Sevilla y de España", ha concluido.