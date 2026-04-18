Vox Sevilla critica el "efecto llamada" del que culpa al PSOE por sus "regularizaciones masivas" y a Moreno

Vox Sevilla critica el "efecto llamada" de la inmigración. - VOX

SEVILLA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox por la provincia de Sevilla a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Javier Cortés, ha criticado este sábado "las consecuencias de la inmigración ilegal y descontrolada fomentada desde las élites de Bruselas, con el concurso del bipartidismo en Andalucía y en toda España", y en esa línea ha culpado de esta situación tanto al PSOE por sus "regularizaciones masivas", como al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno.

En una nota, Cortés se ha referido a cuestiones como "inseguridad, trapicheos, robos, peleas, cárceles de tela, mutilaciones genitales, matrimonios forzados" para describir un "ambiente de degradación y de culturas que nada tienen que ver con la nuestra", y que "se suma la creciente pérdida de identidad", según ha apostillado antes de lamentar que "muchos andaluces ya se sienten extranjeros en sus propios barrios".

"El PSOE, con sus regularizaciones masivas, y Moreno Bonilla, con el corazón 'asín' de ancho, están provocando y desbordando el 'efecto llamada' para beneficio de los traficantes de personas", ha denunciado el candidato provincial de Vox.

Para concluir, desde Vox advierten de que "no vamos a dejar que roben nuestro futuro". "Frente al socialismo rojo y al socialismo azul, esto es, la estafa del bipartidismo, vamos a construir la alternativa que los sevillanos en particular, y los andaluces en general, necesitamos y merecemos", ha zanjado Javier Cortés.