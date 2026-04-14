Vox Sevilla se suma a las críticas por el "doble desempeño" de un empleado de Prodetur como letrado

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
El diputado provincial de Vox en Sevilla, Rafael García Ortiz, ha advertido este martes de que un varón que actualmente se encuentra empleado en Prodetur estaría ejerciendo como letrado penalista en diferentes causas, concretamente en algunas relativas a su presunta "relación con el PSOE".
De esta forma, a través de una nota de prensa, el grupo se ha sumado a las críticas ya vertidas durante la presente jornada por el Grupo Popular en la Diputación de Sevilla, que ha registrado en este sentido una batería de preguntas dirigidas al presidente de la institución provincial y secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández.
"Además, presuntamente no se le habría concedido la compatibilidad para ejercer la actividad jurídica con la de empleado público utilizando el mismo tramo horario laboral", ha añadido el diputado provincial de Vox.
En este contexto, Vox ha asegurado que este varón es "personal fijo" en la referida entidad "desde hace casi 20 años" y que, además, "ejerce como abogado privado a pesar de mantener un puesto fijo en la Diputación de Sevilla".