El Ibex 35 se da la vuelta y sube un 1,08%, con el crudo a la baja, tras conversaciones de Trump e Irán

1071878.1.260.149.20260323124417 Archivo - Valores del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 15 de junio de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se daba la vuelta a media sesión y subía un 1,08%, hasta los 16.893,9 puntos, con el precio del crudo a la baja, después de conocerse que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenase "posponer todo ataque militar" contra las centrales eléctricas de Irán durante un periodo de cinco días.

El mensaje se ha conocido tras dar el sábado un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz o se expusiera a dichos bombardeos contra instalaciones energéticas.

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha tachado de "muy grave" la crisis energética actual, enmarcada en el bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras energéticas de Oriente Próximo, al tiempo que ha augurado que "ningún país" será "inmune" a sus efectos, por lo que ha abogado por un "esfuerzo global" de todos los países para abordarla conjuntamente.

En el terreno macro, se ha conocido que el déficit comercial se redujo un 35,2% interanual en enero hasta los 4.010 millones de euros, debido principalmente a que el déficit energético descendió un 49,2% por una caída de esas importaciones.

En este contexto, los valores que más subían a media sesión eran IAG (+4,29%), ArcelorMittal (+3,66%), Puig (+3,13%), Solaria (+3,02%) y Banco Santander (+2,91%).

Del lado contrario, Repsol lideraba los descensos (-7,05%), seguido de Redeia (-1,88%), Naturgy (-1,15%) e Indra (-1,10%).

Las principales Bolsas europeas también se daban la vuelta. Así, Londres subía un 0,36%, París un 1,75%, Fráncfort un 3,20%, Milán un 2% y el Euro Stoxx 50 un 2,86%.

El precio del barril de Brent --referencia en Europa-- caía a media sesión en el Viejo Continente un 6,85% hasta los 104 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, descendía un 7,61% hasta los 90 dólares.

Por su parte, la referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, un 1,95%, hasta los 58,10 euros por megavatio hora.

El rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años escalaba al 3,502% en la media sesión europea, por encima del 3,570% del cierre del viernes. El diferencial entre ambos (la prima de riesgo) se situaba en los 53,6 puntos básicos.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1590 'billetes verdes'.