Hacienda recauda 7.364 millones de euros más hasta noviembre por subidas de impuestos introducidas este año

Archivo - Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha ingresado hasta el mes de noviembre un total de 7.364 millones de euros por las subidas y cambios impositivos introducidos este año, según el informe mensual de recaudación de la Intervención General de la Administración del Estado recogido por Europa Press.

Entre las medidas que se introdujeron a comienzos de año y que han supuesto un ingreso extra a las arcas públicas se encuentran la vuelta del 4% del IVA aplicado a los alimentos básicos (desde el 2% al que se había rebajado) como el aceite de oliva, el pan, la leche, los huevos o el queso; así como la subida al 10% del IVA a otra serie de productos (frente a la rebaja introducida del 7,5%) como los aceites de semillas y la pasta.

Asimismo, el IVA de la electricidad volvió desde el 1 de enero de este año al tipo general del 21%, por encima del 10% que tuvo hasta finales de 2024 como consecuencia del alza del precio de la energía tras la guerra de Ucrania.

El año 2025 también se inició con cambios en el Impuesto sobre Sociedades que han reportado más recaudación al fisco, como la reversión obligatoria de pérdidas por deterioro o las limitaciones a la compensación de bases imponibles negativas. Igualmente, se modificó la tasa fiscal que pagan los bancos, se elevaron algunos impuestos especiales y se introdujo un nuevo tributo a los cigarrillos eléctricos.

Todas estas medidas han aportado unos ingresos adicionales de 7.364 millones de euros hasta octubre, según los datos de Hacienda recogidos por Europa Press, procediendo prácticamente la mitad, unos 3.050 millones de euros, de los cambios introducidos en el Impuesto sobre Sociedades.

En concreto, en el caso del Impuesto de Sociedades el incremento neto es de 3.050 millones, de los cuales 2.309 millones se deben al efecto que ha tenido la consolidación de solo el 50% de las pérdidas de los grupos.

También se recoge un efecto neto positivo de 1.696 millones por disminución de los límites en la compensación de las bases imposibles negativas aplicables a las Grandes Empresas con una cifra de negocios superior a 20 millones de euros, del 70% al 50% o 25%.

Esta norma estuvo en vigor anteriormente, desde 2016 hasta que fue anulada por sentencia al inicio de 2024, y ha vuelto a tener vigencia en 2025.

Además, ha tenido un efecto positivo la recaudación del tercer pago fraccionado de 2024 del Impuesto sobre Sociedades por 36 millones, debido a la extensión del plazo general de ingreso del veinte de diciembre hasta el cinco de febrero de 2025, respecto de las sociedades con domicilio fiscal en la provincia de Valencia y otros municipios afectados en otras provincias, como consecuencia de la dana.

INCREMENTO DE 2.102 MILLONES DEL IVA

En el caso del IVA, se produce un incremento neto de 2.102 millones, debido, principalmente a la recuperación de los tipos impositivos aplicables a los productos alimentarios y energéticos, con un efecto positivo en la recaudación de 1.936 y 513 millones respectivamente.

De su lado, en los Impuestos Especiales el impacto neto también ha sido positivo de 806 millones. De los cuales, la mayor parte, 436 millones, se deben a la recuperación en el Impuesto sobre la electricidad del tipo original del 5,113%, 344 millones a la subida de tipos del Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco, y, por último, como novedad fiscal de 2025, aunque con un impacto menor, la recaudación desde el mes de abril, cuando entró en vigor, de 26 millones del Impuesto sobre los Líquidos para Cigarrillos Electrónicos y otros Productos relacionados con el Tabaco.

También con un impacto positivo, de 1.423 millones, el ingreso del nuevo Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones de determinadas Entidades Financieras, que sustituye al gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito.

De su lado, se registra un incremento neto de recaudación de 807 millones del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, ya que desde el 1 de julio de 2024 la recuperación del tipo impositivo es total.

También se produce un incremento neto de en torno a 550 millones procedente de las medidas normativas con mayor impacto en la declaración del IRPF de 2024. Y mencionar también el efecto neto positivo, de alrededor de 600 millones, por las medidas fiscales implementadas, en el ámbito estatal, como consecuencia de la dana en la provincia de Valencia y otros municipios

EFECTO NEGATIVO DE LAS MAYORES DEVOLUCIONES POR SENTENCIAS

En sentido contrario, han tenido un efecto negativo las mayores devoluciones extraordinarias en 2025 derivadas de sentencias, por 407 millones.

En el IRPF la variación neta es negativa por importe de 834 millones. Entre las diferencias negativas, mencionar los menores ingresos de 1.976 millones, como consecuencia del impacto en la campaña de 2024, de la sentencia a favor de los pensionistas que efectuaron aportaciones a Mutualidades Laborales.

También se ha registrado una menor recaudación, de 265 millones menos, por la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, que cobra el Estado por la concesión de la banda de frecuencias de telefonía móvil y que las principales operadoras han dejado de ingresar en 2025, como consecuencia de la demanda iniciada para una rebaja de esta.

RÉCORD DE RECAUDACIÓN EN 2025, A LA ESPERA DE LOS DATOS DE CIERRE

Con todo, los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria apuntan a que la recaudación de impuestos se encamina a registrar récord de nuevo, ya que entre enero y noviembre los ingresos acumulados se han situado en 301.355 millones de euros.

Esta cifra supone un incremento del 10% respecto al mismo periodo del año pasado y supera el total registrado en 2024 (294.734 millones). Así, se espera que España vuelva a registrar un nuevo récord a cierre de 2025.