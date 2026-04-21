El Ibex 35 sube un 0,3% en la apertura y supera los 18.300 puntos, con el Brent en 95 dólares

Archivo - Estado de la bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España).- Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este martes con una subida del 0,31%, que ha llevado al selectivo hasta los 18.317 puntos, en una jornada marcada por la esperanza de que Irán se sume a una nueva ronda de conversaciones de paz con Estados Unidos (EEUU), lo que ha llevado al precio del petróleo a moderarse hasta los 95 dólares por barril.

En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba más de un 0,2% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 95,2 dólares por barril, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 89 dólares, con un retroceso del 0,6%.

Por su parte, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, decrecía más de un 3,5%, hasta los 38,9 euros por megavatio hora.

La moderación del precio del petróleo y del gas en las primeras horas de este martes se produce por la esperanza de que se den nuevas conversaciones de paz entre EEUU e Irán. El vicepresidente de EEUU, JD Vance, viaja hoy a Islamabad con la intención de mantener contactos con la delegación iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que considera "altamente improbable" que haya una prórroga del alto el fuego de dos semanas que expira en la tarde del miércoles si no se alcanza un acuerdo. "No me voy a precipitar y a firmar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo", ha explicado Trump en una entrevista con Bloomberg.

Desde Irán, su Ministerio de Exteriores ha advertido este martes de "graves consecuencias" después de que EEUU atacara un buque iraní en el golfo de Omán y retenido a toda su tripulación.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, informó este domingo de que las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el golfo de Omán atacaron, interceptaron y capturaron el 'Touska' --un buque de casi 275 metros de eslora y que "pesa casi como un portaaeronaves", según el mandatario-- cuando intentaba superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes.

Irán ha informado a Naciones Unidas de lo sucedido y ha llamado al Consejo de Seguridad a "condenar y responsabilizar el ataque ilegal" sobre el buque 'Touska' perpetrado por Washington.

Asimismo, ha asegurado que se reserva el derecho de utilizar sus capacidades para "defender los intereses y la seguridad" nacionales. "Es evidente que EEUU es el único responsable de que la situación en la región se haya complicado aún más", ha concluido.

En el plano empresarial, Enagás ha informado que ha alcanzado un acuerdo para adquirir un paquete accionarial representativo del 31,5% del capital social de la francesa Teréga al fondo soberano de Singapur GIC, por un importe de 573 millones de euros.

Además, Enagás ha comunicado que obtuvo un beneficio neto de 56,9 millones en el primer trimestre del año, un 12,7% menos con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado no incoar un procedimiento sancionador y archivar las actuaciones seguidas contra Repsol, Moeve -antigua Cepsa- y BP por las denuncias presentadas por las asociaciones de operadores independientes por posibles prácticas anticompetitivas mediante descuentos conjuntos en 2022, en plena crisis energética por Ucrania, al considerar que no hay indicios de infracción.

Para terminar, Squirrel ha comunicado que ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del 100% del capital de Trihaus, compañía con sede en Estados Unidos (EEUU) especializada en la representación de influencers y creadores de contenido en redes sociales, así como en la prestación de servicios digitales avanzados, incluyendo estrategia y analítica de datos.

En el plano internacional, Kevin Warsh, nominado por el presidente Trump para dirigir la Reserva Federal (Fed), se enfrenta este martes al Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, paso previo a ser confirmado en el cargo de presidente de la Fed, y en su comparecencia mostrará su compromiso de mantener la independencia de la política monetaria.

En este contexto, las principales Bolsas europeas han comenzado con signo mixto en la apertura de este martes: Francfort sube un 0,4%, mientras que París y Londres han amanecido prácticamente planas.

En Asia, sus principales Bolsas han registrado avances por la posible reanudación de las conversaciones de paz entre EEUU e Irán. En concreto, el Kospi surcoreano ha cerrado con un ascenso del 2,7%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sube cerca de un 0,3% y en Japón, el Nikkei ha crecido un 0,9%. Por su parte, en China, la Bolsa de Shanghai ha crecido casi un 0,07%, en tanto que el índice Shenzhen ha subido un 0,1%.

Dentro del Ibex 35, los mayores ascensos se los anotaban Puig (+1,53%), Sacyr (+1,42%) e Indra (+1,1%). En el extremo contrario los valores que más se dejaban eran los de Unicaja (-3,4%), Arcelormittal (-0,11%) y Mapfre (-0,09%).

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1776 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años bajaba hasta el 3,4%.