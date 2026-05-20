Junts reprocha al Gobierno el desvío de fondos UE detectado por el Tribunal de Cuentas y Hacienda evita pronunciarse

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha evitado este miércoles pronunciarse ante los reproches que ha lanzado Junts por el informe del Tribunal de Cuentas que desveló que el Gobierno tuvo que recurrir en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario que ha generado la prórroga de los Presupuestos desde 2023.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado de Junts Josep María Cruset ha dirigido una pregunta al ministro España para saber si hace la misma valoración económica que su predecesora María Jesús Montero.

En su primer turno, el titular de Hacienda ha presumido de algunos datos macroeconómicos, como que el crecimiento promedio de España es del 3% frente al 1,2% de la zona euro, que el país contaba en el primer trimestre del año con 22,3 millones de afiliaciones y que la renta real disponible de los hogares ha crecido un 8,3% desde 2022 según la OCDE.

"VIVEN EN UNA REALIDAD PARALELA"

Ante esta respuesta, el diputado Cruset ha reprochado al ministro que apenas lleva dos meses en el Gobierno "y ya vive en su realidad paralela". A renglón seguido es cuando ha espetado el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas y en concreto que esos fondos europeos estaban destinados a impulsar inversiones y reformas estructurales.

Es por ello que el diputado de Junts ha preguntado a España si el Gobierno ha desviado 2.400 millones de euros de inversiones de estos fondos a gasto corriente y ha avisado que "la gente está harta del relato triunfalista del Gobierno" porque están "ahogadas" a impuestos.

Para finalizar el debate, el ministro ha puesto en valor medidas como la convalidación del decreto ley para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Irán, pero no se ha pronunciado sobre el informe del organismo fiscalizador.

Asimismo, ha asegurado que su departamento seguirá trabajando "sin triunfalismos" para continuar "avanzando en la línea correcta" y hacer que las cifras macro lleguen a las familias y a los autónomos.