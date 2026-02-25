Podemos pide un impuesto del 57% a la banca y Montero le aconseja alejarse de "máximos" y apoyar al Gobierno

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido este miércoles al Gobierno impulsar un impuesto del 57% al beneficio del sector bancario, a lo que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido recomendando a la líder morada alejarse del "máximo de sus expectativas" y apoyar las medidas del Gobierno.

Belarra ha lanzado esta petición durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde ha dirigido una pregunta a Montero para saber qué piensa hacer el Gobierno ante "los beneficios desorbitados del Ibex 35". La vicepresidenta ha respondido diciendo que "es bueno" que las empresas registren beneficios en España siempre y cuando se redistribuyan.

En su segundo turno de intervención, la secretaria general de Podemos ha espetado que la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, gana 260 veces más que una trabajadora de la entidad que se dedica al análisis de datos. En esta línea, Belarra ha recriminado que Botín tenga un sueldo anual de 13 millones de euros "sin contar los dividendos que se embolsa como accionista" y ha aseverado: "Nadie debería ganar tanto dinero, porque si ganas tanto dinero, tienes demasiado poder".

Belarra ha continuado su intervención reprochando que la gran banca española ganase el año pasado 34.000 millones de euros, un 7% más que en 2024, a base de "estafar a la gente".

SUBIDA DE HIPOTECAS VARIABLES

"Una hipoteca a tipo variable hace seis años costaba más o menos 619 euros al mes, ahora cuesta 200 euros más al mes, más de 846 euros que paga una familia trabajadora para que la señora Ana Patricia Botín se haga de oro", ha sentenciado Belarra, que a renglón seguido ha pedido el impuesto para recaudar más de la mitad de esos 34.000 millones y destinarlos al rescate bancario y utilizar ese dinero para resolver la crisis de vivienda.

En el turno de respuesta, Montero ha dicho que precisamente el Gobierno promovió un tributo al sector bancario y de hecho es "de los pocos que existen en el ámbito de la Unión Europea y a nivel internacional".

Al hilo del reproche al sueldo de Ana Botín, la vicepresidenta ha dicho que tampoco comparte "que haya diferencias tan notables entre los españoles" y hay que buscar "acortar esa brecha", pero ha aconsejado a Belarra que si quiere "frenar a la ultraderecha" tal como reclama Podemos, lo que debería hacer es apostar por la unión de la izquierda y, por otra parte, en vez de subrayar las diferencias con el Gobierno, aprobar sus medidas "aunque no estén en el máximo de sus expectativas".