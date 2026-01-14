Montero traslada a las CCAA que la adscripción al nuevo modelo de financiación será voluntaria

miércoles, 14 enero 2026
MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que la adscripción al nuevo modelo de financiación autonómica será voluntaria.

Esto supone que las comunidades podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente, según han explicado fuentes del Ministerio de Hacienda.

Según el Departamento que dirige María Jesús Montero, esa prerrogativa no es nueva y ya aparece en la actual Ley de Financiación aprobada en 2009 (disposición transitoria tercera).

Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno también ha comunicado a los consejeros autonómicos presentes en la reunión que se iniciará una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico para profundizar en el modelo.

