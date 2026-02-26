La cifra de negocios de la Economía Social supuso el 11,1% del PIB en 2023, según el INE

Archivo - Billetes y monedas, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de las entidades de la Economía Social supuso el 11,1% del Producto Interior Bruto (PIB), como se desprende de la Cuenta Satélite de la Economía Social correspondiente al periodo 2019-2023, publicada este jueves por primera vez por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este porcentaje se incrementó en 2020 hasta el 11,9%, lo que implícitamente significó un mejor comportamiento en términos corrientes de la vertiente social frente al conjunto de la economía en el año de inicio de la pandemia. Posteriormente, la cifra retornó al nivel del 11,1% del PIB en 2023.

Además, el Valor Añadido Bruto (VAB) producido por estas entidades de forma directa, medido a través de la oferta de todas las entidades del ámbito empresarial (tanto financieras como no financieras) y de las instituciones sin fines de lucro, alcanzó los 54.424 millones de euros en 2023, el 4,0% del total nacional.

Si se analiza el impacto de la Economía Social por sectores institucionales, el VAB de los sectores de Sociedades no financieras y de Hogares tuvo un peso del 3,9% en el conjunto del VAB de la agrupación sectorial en 2023. Este porcentaje fue del 3,9% en las Sociedades Financieras y del 81,6% para la Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares, sector en el que se integran en gran medida las entidades del tercer sector de la economía.

En cuanto al reparto por ramas de actividad, el mayor impacto de la Economía Social lo tuvo la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, cuyo 24,9% del VAB total se debió a la Economía Social. Por detrás se situaron las Actividades de servicios, donde la Economía Social representa el 18,2% de su VAB.

En lo que a ocupación se refiere, la Economía Social superó los 1,2 millones de puestos de trabajo directos en 2023, lo que supuso el 5,8% del empleo total de la economía. Este porcentaje se elevó hasta el 6,5% en 2020, mostrando, por tanto, una menor destrucción de empleo que el registrado en el conjunto de España durante la pandemia.

Además, en términos de producción, la Economía Social aportó 120.701 millones de euros a la economía española en 2023. En consumos intermedios, la contribución fue de 66.277 millones. En cuanto al empleo, la Economía Social ocupó de forma directa a cerca de 1,28 millones de personas en 2023.

La Cuenta Satélite de la Economía Social refleja la actividad económica y laboral de las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que llevan a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo de la iniciativa social, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijen por los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

Según el INE, en esta primera edición se ha estimado el periodo comprendido desde 2019 hasta 2023 para mostrar el impacto actual de la Economía Social en la estructura económica de España y recoger el comportamiento de esta ante la situación provocada por la COVID-19 y mostrar su posterior evolución. El INE añade que los datos de 2023 son provisionales y se revisarán cuando se difundan los del año próximo.

EL VOLUNTARIADO EN LA ECONOMÍA SOCIAL

La Cuenta Satélite también mide el impacto del voluntariado de la población nacional mayor de 16 años en la economía, distinguiendo entre el formal -desarrollado en entidades de voluntariado- y el de buena vecindad.

En este sentido, en 2023, el voluntariado formal alcanzó al 10,3% de la población de ese rango de edad y el de buena vecindad el 5,4%.

La estimación económica imputada del voluntariado formal (lo que supondría en caso de ser remunerado), sería del 1,0% sobre el total de la remuneración de los asalariados y del 0,5% del VAB total de la economía nacional.