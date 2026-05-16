La alcaldesa de Almería acompaña a la Hermandad del Rocío en su salida hacia Almonte

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Almería ha comenzado este sábado su Camino 2026 con la celebración de la Misa de Romeros y la posterior Salida de Carretas. La Iglesia de San Pedro, sede canónica de la corporación de gloria, ha sido testigo de este primer acto de todos los cultos y actividades que la hermandad afrontará estas próximas jornadas, los cuales le llevarán a un nuevo Lunes de Pentecostés.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, los concejales del Equipo de Gobierno municipal Sacra Sánchez, Eloísa Cabrera, Joaquín Pérez de la Blanca y Paola Laynez, la delegada del Gobierno de la Junta, Aránzazu Martín, la eurodiputada popular Carmen Crespo, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, el vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, o la diputada provincial Lorena Nieto, han querido acompañar a los más de 200 hermanos rocieros almerienses que este año hacen el Camino hacia la aldea de Almonte en carriolas, a caballo y en coche de caballos, tal y como ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa.

"Un año, este 2026, sin duda especial para la Hermandad del Rocío de Almería al estar inmersa en al celebración del XXV aniversario de la bendición de la réplica de la imagen de la Virgen del Rocío así como en su 40ª aniversario fundacional", ha señalado.

Al concluir la Eucaristía, el Simpecado ha salido de su templo, al cual no volverá hasta el próximo 26 de mayo. A su salida ha sido entronizado en la carreta para recorrer Plaza San Pedro, Plácido Langle, Plaza Flores, Virgen de la Soledad, Hernán Cortés, Plaza del Monte, calle Marín, Jovellanos, Real, Gravina y General Tamayo.

Como es tradición, se han vivido "muy emotivos" a su paso por la iglesia de Santiago, donde la Hermandad del Rocío se ha despedido de la Virgen de la Soledad. La tradicional petalá en la calle Real y la ofrenda al a Virgen del Mar en su Santuario para despedirse de la Patrona de la ciudad también "se han vivido con gran emoción", ha afirmado el Ayuntamiento.

El recorrido ha continuado hasta el Parque Nicolás Salmerón entre las calles Álvarez de Castro y Martínez Campos donde la Hermandad del Rocío de Almería ha celebrado su convivencia en este enclave sobre las 14,30 horas.

Sobre las 17,00 horas está previsto que la Hermandad del Rocío de Almería inicie su camino en dirección a Fiñana, donde se despedirá de la provincia de Almería para continuar con el trayecto hasta el municipio granadino de Guadix, donde pernoctará la primera noche.

El domingo 17 de mayo, la Hermandad del Rocío de Almería caminará hacia Coria del Río, lugar de la segunda pernocta. Ya el lunes 18 de mayo, el Rocío de Almería saldrá hacia Benacazón, antes de empezar el martes una jornada de camino en la que se atraviesa el Vado del Quema y se llega a los pinares de Ardea Purpúrea de Villamanrique, lugar de parada nocturna. El miércoles tras salir desde Villamanrique, la Hermandad del Rocío de Almería llegará a Almonte (Huelva).

El sábado por la tarde, 23 de mayo, se presentará la hermandad ante la Virgen del Rocío en su ermita, como preámbulo a la participación de la filial en los actos "más multitudinarios" del Rocío: la misa pontifical del domingo por la mañana, el rezo del rosario en la madrugada del domingo al lunes y, finalmente, la procesión de la Blanca Paloma por las calles de El Rocío.

El martes 26 de mayo regresará la carreta con el Simpecado a la Iglesia de San Pedro, previsiblemente sobre las 20,00 horas, y el día 30 de mayo, sábado, se celebrará la Misa de Acción de Gracias por la Romería.