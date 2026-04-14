Almería acogerá en octubre el único acto en España por el centenario del nacimiento del Papa Benedicto XVI

Archivo - El Papa Benedicto XVI. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Almería acogerá entre el 28 y el 30 de octubre el único acto previsto en España dentro del amplio programa internacional de iniciativas se ha puesto en marcha para celebrar el centenario del nacimiento del Papa Benedicto XVI, que se conmemorará el 16 de abril de 2027.

En concreto, la ciudad andaluza acogerá una conferencia internacional bajo el título 'La belleza de la liturgia' así como la inauguración de una estatua dedicada a Benedicto XVI, según ha informado la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger.

El programa contempla más de diez eventos a lo largo de 2026, distribuidos en cuatro continentes, con el objetivo de conmemorar y explorar la figura y el pensamiento de Joseph Ratzinger.

Estas iniciativas, impulsadas por la Fundación Vaticana que lleva su nombre, están coordinadas por un Comité Internacional para las Celebraciones del Centenario, creado dentro de la propia Fundación. Los eventos están programados en Europa (Austria, Francia, Italia, España, Hungría), Asia (India), Latinoamérica (Colombia), Norteamérica (Estados Unidos) y África (Kenia).

Según el padre Roberto Regoli, presidente de la Fundación Ratzinger y del Comité del Centenario, el evento ofrece la oportunidad de presentar de forma integral el pensamiento y la manera de abordar la realidad de Benedicto XVI, como contribuciones significativas al debate eclesial y cultural actual.

Este próximo jueves, 16 de abril, se inaugura el centenario en la Embajada de Italia ante la Santa Sede en Roma la presentación del cuarto volumen de Textos escogidos de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, titulado 'La fe del futuro. El futuro de la Iglesia', publicado por Cantagalli.

Los eventos de 2026 concluirán con el Simposio Internacional anual de la Fundación, que se celebrará del 18 al 21 de noviembre en la Universidad Tangaza de Nairobi, Kenia, bajo el lema 'Constelaciones de esperanza: África y la renovación de la Iglesia en la visión de Benedicto XVI'.

El Simposio se realizará en colaboración con la Universidad Saint Mary's de Minnesota, conmemorando el 40.º aniversario de la Universidad Tangaza. La ceremonia de entrega del Premio Ratzinger tendrá lugar en diciembre de 2026.