Cae una red que robaba en cajas fuertes de empresas agrícolas de Almería, Málaga, Granada, Murcia y Alicante

Una cámara de seguridad capta el robo en una caja fuerte de una empresa agrícola. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras tres por su supuesta relación con el robo especializado en cajas fuertes de nueve empresas agrícolas situadas en Almería, Granada, Málaga, Murcia y Alicante entre noviembre de 2024 y enero de 2025.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la investigación permitió practicar las primeras detenciones mediante un dispositivo simultáneo explotado el pasado 16 de abril, con dos arrestos en el Principado de Asturias y en Alicante, respectivamente.

Además de los dos detenidos, se ha procedido a la investigación de tres personas más, quienes ya se encontraban en un centro penitenciario debido a que cumplen condena por delitos cometidos anteriormente.

La operación ha permitido esclarecer un total de once delitos y neutralizar un grupo que, según la Guardia Civil, había generado "una gran alarma social" en el sector empresarial de las cinco provincias afectadas.

Los agentes detectaron un patrón delictivo común en diversas empresas del sector agrícola y comercial del Levante y el sureste español, por lo que determinaron que los robos eran cometidos por un grupo "perfectamente estructurado" que utilizaba "avanzadas medidas de contra vigilancia" para asegurar el éxito de sus acciones y detectar la presencia policial.

La red criminal empleaba varios vehículos en sus desplazamientos y hacía uso de placas de matrículas sustraídas para dificultar su trazabilidad e identificación por parte de las unidades de investigación.

A los cinco implicados se les atribuye en total once delitos, entre ellos, por robo con fuerza, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. El operativo conjunto ha sido desarrollado por el Equipo Roca de la Compañía de El Ejido (Almería) y el Área de Investigación del Puesto Principal de Villena (Alicante).