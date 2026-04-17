Cosentino abre en Copenhague un nuevo 'City' y eleva a 44 sus instalaciones comerciales y de exposición

Acto de inauguración del nuevo 'Cosentino City' de Copenhague. - COSENTINO

ALMERÍA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La multinacional almeriense Cosentino ha inaugurado en Copenhague un nuevo 'City', con el que eleva a 44 el número total de este tipo de instalaciones comerciales y de exposición con las que cuenta en las principales urbes del mundo.

La apertura del nuevo espacio, que se ha producido tras las de Gotemburgo y Manchester en este 2026, refuerza la presencia de la compañía almeriense en Dinamarca y en Escandinavia, donde ya contaba con presencia propia en diferentes almacenes o 'Cosentino Centers' en Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca, además de con otros dos 'Cities' en Suecia, situados en Estocolmo y en el recientemente inaugurado de Gotemburgo.

Según informa la compañía en una nota, el nuevo espacio se sitúa junto a Kuglegarden, un distrito creativo y en auge en el centro de Copenhague, dentro de un entorno en el que la arquitectura tradicional se fusiona con el diseño contemporáneo, las instituciones culturales y las industrias creativas.

La zona se ha convertido en los últimos años en un "epicentro clave" para profesionales de la arquitectura, el diseño y el desarrollo urbano, lo que la convierte, según la firma, en un "entorno ideal para implantar este modelo de hubs de diseño colaborativo de Cosentino".

"Al establecernos en Kuglegarden, posicionamos a Cosentino en un entorno que refleja tanto la tradición como el diseño vanguardista. Nuestra ambición es crear un espacio donde las ideas se conviertan en proyectos, y donde podamos ayudar a nuestros socios y clientes a la hora de lograr sus objetivos", ha resaltado Jacob Degn Andersen, manager de 'Cosentino City Copenhague'.

El nuevo espacio ofrece un entorno en el que los visitantes pueden explorar soluciones de las marcas Silestone, Dekton, Sensa by Cosentino y la reciente Eclos. El espacio se concibe no solo como un 'showroom' tradicional, sino también como un centro de trabajo "para la creatividad y la colaboración". Además, el 'Cosentino City' de Copenhague cuenta con la participación y presencia de producto de otras marcas como Gaggenau, Planika, Dornbracht, Vibia y Cane-line.

El vicepresidente de Ventas para Europa de Cosentino, Pedro Parra, ha señalado que "la apertura de este nuevo espacio refleja nuestra ambición de estar más cerca de los profesionales con los que trabajamos, y de contribuir activamente al ecosistema del diseño local en la ciudad".

"Copenhague es reconocida internacionalmente por su arquitectura, su apuesta por el diseño, su mentalidad sostenible y su conciencia sobre los materiales, lo que la convierte en una ubicación muy relevante para nosotros", ha añadido.