Cosentino gana 39 millones en 2025, un 41% menos, y anuncia inversiones de más de 350 millones hasta 2028

Archivo - Interior de las instalaciones industriales de Cosentino. - COSENTINO - Archivo

CANTORIA (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

La multinacional Cosentino, dedicada a la producción y distribución de superficies para baños, cocinas o fachadas con sede en Cantoria (Almería), ha obtenido en 2025 un beneficio neto de 39 millones de euros, frente a los 66 millones alcanzados en 2024, lo que supone una caída del 40,9 por ciento.

Estos resultados se han registrado en un contexto internacional marcado por la volatilidad geopolítica, la inestabilidad de ciertos mercados y una mayor competencia global, según ha indicado la compañía en una nota.

La empresa ha cerrado el ejercicio 2025 con una cifra de negocio de 1.428 millones de euros, esto es, un 2,5 por ciento menos respecto a 2024, al tiempo que su resultado operativo (Ebitda) ha sido de 207 millones de euros, es decir, un 13,6 por ciento menos frente al año anterior.

El Ebitda se ha visto influenciado por la "evolución desfavorable" del tipo de cambio y el desarrollo de sus activos comerciales, mientras que la compañía ha destacado una evolución positiva de la facturación a tipo de cambio constante y un refuerzo de su modelo comercial y de marca.

Cosentino destaca que ha afianzado su posicionamiento mediante el impulso de la diversificación de mercados y el diseño como palanca clave de valor; el lanzamiento de nuevas marcas como Éclos y la aceleración de la innovación en productos y aplicaciones; y una intensa agenda de inversión, en la que destaca el que será su hub industrial en Estados Unidos.

Todo ello ha estado acompañado de un "firme compromiso con la sostenibilidad, la seguridad y la gobernanza corporativa responsable". Adicionalmente, durante 2025 la compañía ha consolidado la transformación digital de sus procesos mediante el uso de la inteligencia artificial (IA).

En el negocio, Silestone ha seguido como "pilar fundamental", mientras que las ventas de Dekton han crecido un 13 por ciento a tipo de cambio comparable, hasta alcanzar el 38,5 por ciento del total y "consolidarse como la principal palanca del crecimiento en otras aplicaciones".

Además, la diversificación de aplicaciones ya supone el 17 por ciento del negocio, frente al 13 por ciento de 2024, con especial peso de fachadas, baños y revestimiento interior.

Norteamérica ha representado más del 52 por ciento de las ventas de la compañía en un año en el que también se ha fortalecido la aportación de otros mercados, como Europa, con 2,3 puntos porcentuales más, y Oriente Medio y África, con 1,2 puntos porcentuales más, así como la estabilidad en Asia Pacífico (APAC) y Latinoamérica (Latam).

Durante 2025, Cosentino ha ampliado su modelo de distribución con nuevas aperturas de Cosentino City en Manchester, Richmond, Monterrey, Múnich, Oporto, Dallas, Hawaii y Gotemburgo, así como con el primer Cosentino Studio en Girona, al que posteriormente se han unido los de Granada y Lima. Este año la compañía tiene previstas las aperturas de diez nuevos activos comerciales.

Cosentino también ha ampliado su portfolio con nuevas propuestas de Silestone Suma y cuarzos naturales de Sensa, "reforzando su posición en diseño y arquitectura".

Como resultado de su apuesta continua por la innovación, a finales de año ha lanzado al mercado Éclos, una nueva generación de superficies minerales con cero sílice cristalina, además de nuevas prestaciones de diseño y técnicas de última generación, lo que ha implicado varias modificaciones en las instalaciones del Parque Industrial, ejecutadas principalmente en el último trimestre de 2025.

PLAN INVERSOR 2026-2028

La compañía está inmersa en su nuevo plan inversor trienal para el periodo 2026-2028, en el que prevé sumar más de 350 millones de euros en concepto de inversión.

Este plan estará centrado principalmente en la ampliación de la capacidad productiva y la eficiencia de sus instalaciones industriales, así como en la apertura de nuevos activos comerciales por todo el mundo.

Adicionalmente, la compañía continuará con el despliegue de proyectos estratégicos centrados en la captura de eficiencias, muchos de los cuales estarán basados en la IA generativa.

En 2025 se ha culminado uno de los "hitos industriales más relevantes en la historia reciente de Cosentino", la cuarta línea productiva de Dekton, terminada en el primer trimestre de 2026.

Se trata de una infraestructura estratégica enmarcada dentro de una inversión total de 120 millones de euros que incluye la ampliación de la Plataforma Logística Automatizada ubicada en su Parque Industrial.

La compañía ha mantenido su apuesta inversora con 113 millones de euros ejecutados, entre las que han sobresalido, más allá de la inversión realizada en Dekton, las partidas dedicadas a seguridad, salud y medioambiente, con 18,6 millones de euros, y la inversión en activos y proyectos de I+D+i, que ha sido de 24 millones de euros.

Dentro de su política de compromiso con una fiscalidad responsable, Cosentino ha contribuido en 2025 con el pago de 57 millones de euros de impuestos propios e ingresado a las administraciones tributarias 318 millones de euros de impuestos retenidos o repercutidos a terceros, IVA y retenciones en su mayoría, generados por el desarrollo de su actividad económica.