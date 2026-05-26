Desmantelada en Almería una red de plantaciones de marihuana tras 10 detenidos y tres armas de fuego intervenidas

Agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 26 May. (EUROPA PRESS) -

la Policía Nacional ha desarrollado en Almería diversos operativos para detectar y erradicar plantaciones indoor de marihuana, además de desarticular estructuras organizadas vinculadas al cultivo, preparación y distribución de sustancias estupefacientes, que han permitido desmantelar varias plantaciones ubicadas en diferentes inmuebles de las zonas de El Puche, Loma Cabrera y La Cañada. De esta manera, se desmantela una red tras diez detenciones y tres armas de fuego incautadas.

En un comunicado, la Policía ha enmarcado esta operación del pasado día 22 de mayo en el marco de la V Fase de Intensificación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, cuyo dispositivo está impulsado para reforzar la lucha contra el narcotráfico y las actividades delictivas asociadas.

La actuación policial se ha saldado con la detención de diez personas supuestamente vinculadas a delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la sección Udyco de Policía Judicial tras detectarse una problemática reiterada relacionada con cortes prolongados de suministro eléctrico y posibles enganches ilegales asociados al cultivo interior de marihuana. Durante las primeras pesquisas, los agentes localizaron varios inmuebles que presentaban indicios compatibles con plantaciones al percibirse un fuerte olor a marihuana, un funcionamiento constante de aparatos de climatización y ruidos procedentes de maquinaria habitualmente utilizada para este tipo de cultivos.

A partir de esos indicios, los agentes iniciaron las diligencias que permitieron comprobar la existencia de una actividad coordinada en varios inmuebles, algunos de ellos muy próximos entre sí, lo que facilitaba el control, la vigilancia y la protección de las plantaciones por parte de los investigados. Según la investigación, los inmuebles eran utilizados de forma organizada para el cultivo intensivo de marihuana y su posterior distribución.

La disposición de las viviendas, según ha agregado la Policía, permitía a los presuntos responsables mantener una vigilancia continua sobre los cultivos, detectar con rapidez cualquier presencia policial o ajena.

En el transcurso de la operación, los agentes localizaron plantaciones de marihuana en diferentes fases de crecimiento, estancias destinadas al secado y preparación de la sustancia, así como habitaciones completamente acondicionadas con sistemas de iluminación artificial, ventilación, extracción de aire y climatización.

CASI TRES TONELADAS DE PLANTAS DE MARIHUANA

El balance de la operación arroja la intervención de casi tres toneladas de plantas de marihuana, más de cuatro toneladas de esquejes, 70 kilogramos de cogollos de marihuana y 28 placas de hachís, con un peso aproximado de 27 kilos.

Además de la droga, los agentes han intervenido más de 400 objetos y útiles relacionados con la infraestructura de cultivo indoor, entre ellos focos, transformadores, extractores, ventiladores y 50 máquinas de aire acondicionado. Estos efectos permitían mantener las plantaciones en condiciones estables de luz, temperatura, humedad y ventilación, necesarias para una producción continuada de marihuana.

La Policía ha destacado que uno de los aspectos más relevantes de la operación fue la incautación de tres armas de fuego y abundante munición. En concreto, los agentes intervinieron una pistola Grand Power calibre .380 Auto, que se encontraba municionada con cartucho en recámara, junto con 36 cartuchos del mismo calibre; una pistola Glock calibre 9 mm Parabellum, con cargador de alta capacidad y más de 30 cartuchos; así como un revólver del calibre 38, una caja de munición más 37 cartuchos del calibre 38 y 19 cartuchos del calibre 9 corto.

Durante las entradas y registros practicados no se produjo ningún incidente de especial riesgo para los agentes actuantes. No obstante, la Policía ha destacado que en uno de los inmuebles, mientras la Unidad de Prevención y Reacción procedía a la apertura y aseguramiento del acceso, se detectó un conato de riesgo que fue rápidamente controlado y neutralizado "gracias a la preparación táctica, la coordinación operativa y los medios especializados de los efectivos intervinientes, plenamente capacitados para repeler cualquier tipo de agresión y garantizar la seguridad del dispositivo".

La operación permitió igualmente intervenir 47.890 euros en efectivo, presuntamente relacionados con la actividad investigada, así como cuatro teléfonos móviles y un vehículo de alta gama, efectos que han quedado a disposición de la investigación policial y de la autoridad judicial competente.

La investigación también ha puesto de manifiesto la existencia de presuntos enganches ilegales al suministro eléctrico en varios de los inmuebles investigados. Estos enganches habrían sido utilizados para abastecer el elevado consumo energético necesario para el mantenimiento de las plantaciones por el uso continuado de focos, transformadores, extractores, ventiladores y equipos de aire acondicionado.

La Policía Nacional considera que la actuación ha permitido neutralizar una infraestructura preparada para mantener una producción estable y continuada de marihuana.

Los diez detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde se instruyeron las correspondientes diligencias. Posteriormente, los arrestados pasaron a disposición del Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, Plaza no 6, en funciones de guardia.