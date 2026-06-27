Detenidas nueve personas en Almería por trama de certificados falsos empadronamiento para trámites de extranjería

Oficina de extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Almería. - POLICÍA NACIONAL ALMERÍA

ALMERÍA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a nueve personas como presuntas autoras de delitos de falsedad documental, dentro de una investigación sobre la utilización de certificados falsos de empadronamiento para realizar trámites ante la Oficina de Extranjería y obtener o renovar autorizaciones de residencia en España.

Tal y como ha emitido el Cuerpo en una nota, la Operación Calvario ha permitido identificar y detener a ocho ciudadanos extranjeros que habrían presentado esta documentación fraudulenta y al presunto facilitador de los certificados.

En concreto, la investigación fue iniciada en diciembre de 2025 por los grupos I y II de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales --Ucrif-- de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería.

De este modo, los agentes tuvieron conocimiento de que diferentes ciudadanos estaban aportando ante la Oficina de Extranjería certificados de empadronamiento aparentemente expedidos por el Ayuntamiento de Tabernas. En todos ellos figuraba como lugar de residencia una vivienda situada en la calle Calvario de esa localidad.

El análisis técnico de los certificados permitió detectar distintas irregularidades y discordancias con la información obrante en los registros oficiales, lo que confirmó que se trataba de documentación falsificada y que las personas investigadas "nunca habían estado empadronadas en los domicilios consignados".

Las comprobaciones practicadas en el domicilio permitieron acreditar que en la vivienda residía desde hacía aproximadamente 40 años una familia española sin relación alguna con los detenidos. Ninguno de los ciudadanos que utilizó los certificados fraudulentos había estado empadronado realmente en el inmueble.

Además, los documentos falsificados no fueron utilizados para tramitar un alta real en el padrón municipal, sino que habrían sido confeccionados específicamente para su presentación ante la Oficina de Extranjería de Almería como justificantes de residencia en procedimientos de arraigo, renovación de autorizaciones o reagrupación familiar.

Durante la investigación, una de las personas implicadas manifestó que había obtenido el certificado a través de un trabajador de un establecimiento de alimentación situado en Pueblo Blanco, en Níjar. Según su declaración, abonó 700 euros por un padrón correspondiente al domicilio de Tabernas, localidad a la que aseguró no haber acudido nunca.

El reconocimiento fotográfico y las gestiones posteriores permitieron identificar al presunto facilitador de la documentación, que aunque en un principio no se encontraba en España, fue detenido al regresar al país como presunto autor de un delito de falsedad documental.

La operación se desarrolló en tres fases. En enero fueron detenidas seis personas; días más tarde se practicaron otras dos detenciones y, posteriormente, fue arrestado el presunto responsable de facilitar los certificados.

Las diligencias instruidas por la Ucrif fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, plaza número 6. Los detenidos, de origen marroquí, quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello.