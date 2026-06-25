Detenidas nueve personas, entre ellos siete menores, tras una oleada de robos de motos en Roquetas de Mar (Almería)

Imagen captada por cámaras de seguridad de uno de los ciclomotores sustraídos en Roquetas de Mar (Almería). - GUARDIA CIVIL

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas, siete de ellas menores de edad, y ha recuperado ocho vehículos sustraídos en Roquetas de Mar (Almería) en una operación que ha permitido esclarecer 22 delitos relacionados con la sustracción de ciclomotores durante los meses de abril y mayo.

Según ha detallado el Instituto Armado en un comunicado, la actuación se ha desarrollado en el marco de la operación 'Baikus', en la que los agentes han esclarecido 13 delitos de sustracción de vehículos, siete de daños y dos de receptación.

Del total de arrestados, ocho --siete menores de edad y un joven de 18 años, todos vecinos de Roquetas-- están vinculados a la sustracción de motocicletas, mientras que el noveno figura como supuesto autor de un delito de receptación por la compra de dos de los ciclomotores sustraídos.

La operación comenzó a principios de junio tras la detención en La Mojonera de un varón de 26 años como supuesto autor de un delito de receptación por la compra, en abril, de dos ciclomotores sustraídos en Roquetas de Mar. Los vehículos fueron recuperados y entregados a sus propietarios.

A partir de esa detención, el Equipo de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas inició las pesquisas y, tras recopilar los datos obtenidos y analizar las denuncias relacionadas con este tipo de hechos, detuvo a otras ocho personas.

La Comandancia ha recordado que la adquisición de objetos procedentes de un delito, como ciclomotores robados o de dudosa procedencia, puede constituir un delito de receptación, castigado en el Código Penal con penas de seis meses a dos años.

La Guardia Civil ha indicado que la operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. Asimismo, ha recordado a la ciudadanía que tiene a su disposición distintos canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés a través del teléfono 062, la web del cuerpo y la aplicación 'AlertCops'.