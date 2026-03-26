Detenido el menor de 17 años acusado de apuñalar a su madre en Vícar (Almería)

Una patrulla de la Policía Local de Vícar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE VÍCAR

VÍCAR (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

La Policía Local ha detenido al menor de 17 años de edad acusado de asestar varias cuchilladas a su madre en la cabeza y en el cuello este miércoles en el municipio de Vícar (Almería).

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press el arresto del varón durante la pasada madrugada tras haber recibido un aviso ciudadano que alertó de la presencia de un joven en actitud sospechosa en las inmediaciones del barrio de la víctima.

De este modo, una patrulla se desplazó hasta la zona y localizó al menor, que fue identificado y reconocido como el presunto autor de los hechos, por lo que fue detenido y conducido a dependencias policiales para ser puesto a disposición de la Guardia Civil.

Por su parte, la mujer de 41 años de edad se mantiene hospitalizada por las graves heridas que presenta en cuello y cara, por lo que fue derivada al Hospital Universitario Poniente de El Ejido.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso sobre las 9,00 horas por una agresión en la zona de la Carretera del Butano, tras lo que el centro coordinador movilizó efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios para atender a la mujer.