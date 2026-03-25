Una mujer resulta herida tras ser apuñalada supuestamente por su hijo en Vícar (Almería)

Archivo - Hospital de Poniente, en El Ejido (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 41 años ha resultado herida en la mañana de este miércoles tras ser presuntamente agredida por su hijo con un arma blanca en la zona de la Carretera del Butano, en Vícar (Almería), y ha sido evacuada al Hospital de Poniente después de recibir una primera asistencia en el lugar.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el aviso se ha recibido sobre las 9,00 horas, cuando una llamada alertaba de una agresión en la que la mujer presentaba diversos cortes. El centro coordinador ha movilizado entonces a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y los equipos sanitarios.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, si bien por el momento no se ha confirmado la detención del presunto agresor, del que no han trascendido datos.