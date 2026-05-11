Detenido al tratar de introducir hachís y pastillas en la prisión de Almería mediante un 'vis a vis'

Archivo - Agentes de la Guardia CIvil en el interior de la prisión - GC - Archivo

ALMERÍA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este lunes a un individuo que habría tratado de introducir distintas cantidades de hachís y de pastillas en el centro penitenciario de El Acebuche, en Almería, donde tenía concertado un 'vis a vis' con un recluso.

Fuentes de la Comandancia de Almería ha confirmado a Europa Press el arresto que se ha producido durante la mañana cuando el arrestado trataba de acceder a la prisión, si bien previamente fue interceptado por los funcionarios del centro penitenciario, quienes pudieron interceptar un paquete, según han añadido desde el sindicato Tampm.

Tras el hallazgo de las sustancias ilícitas, la dirección del centro y los funcionarios dieron aviso inmediato a la Guardia Civil, cuyos agentes se personaron en las instalaciones y procedieron a la detención de esta persona por un presunto delito contra la salud pública.

Desde el sindicato han valorado esta actuación en una nota y han vuelto a exigir mejoras en la cobertura de persona y de medios materiales, así como la implantación de una unidad canina que contribuya a la identificación de sustancias sospechosas como medida disuasoria.