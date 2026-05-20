Investigan como violencia de género el doble crimen de El Ejido (Almería), con el bebé del detenido herido

Barriada de El Canalillo de El Ejido (Almería) donde se produjo el doble homicidio y se hirió con arma de fuego a otras cuatro personas, entre ellos dos bebés. - Europa Press

ALMERÍA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha señalado este miércoles que la investigación sobre el hombre de 25 años detenido como presunto autor de los disparos que acabaron con la vida de su madre y la pareja sentimental de esta y que dejaron heridos de gravedad a su hijo de siete meses en la barriada del El Canalillo de El Ejido (Almería), además de otros tres heridos --entre ellos una menor--, apunta a un "posible delito de violencia de género".

Así lo ha trasladado Martín a preguntas de los medios ante los que ha asegurado que "no existía denuncia previa por parte de la pareja" del detenido, toda vez que tampoco "estaba en Viogen", el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, si bien los investigadores manejan una serie de indicios con base en declaraciones de testigos que ahondarían en este sentido aunque, en un primer momento, se atribuyeran los hechos a un episodio de "violencia doméstica".

Martín ha lamentado este "triste suceso" en el que tampoco se descarta la "violencia vicaria" ante las heridas sufridas por el menor de siete meses de edad que recibió un disparo en la cabeza y otro en la mandíbula, por lo que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente, el cual se encuentra en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor.

El subdelegado ha apuntado que los heridos siguen ingresados, entre ellos la menor de 21 meses de edad que continúa en la UCI del Materno Infantil, la vecina de 19 años de edad que sufrió tres impactos de bala en el abdomen y que continúa en el Hospital Universitario Poniente de El Ejido y el hombre de 60 años que sufrió un disparo en la cabeza cuando el detenido huía del lugar de los hechos. A todos ellos ha deseado una "pronta recuperación".

El representante del Gobierno ha apuntado que el sospechoso pasará a disposición judicial mientras se terminan de instruir las diligencias ya que la investigación "continúa". Sobre este extremo, el subdelegado ha evitado pronunciarse sobre si el detenido padecía un "trastorno mental", según confirmó la Guardia Civil.

Con ello, ha instado a aguardar al resultado de la investigación para depurar las posibles responsabilidades del detenido así como la situación en la que se produjeron los tiros en este diseminado de apenas 130 vecinos muy próximo a Balanegra donde se montó un dispositivo por parte de Guardia Civil y Policía Local de El Ejido que acabó con el arresto del sospechoso sobre las 4,00 horas de este martes.

Los primeros avisos alertando sobre el tiroteo se recibieron poco después de las 23,00 horas, cuando se encontraron a dos personas fallecidas dentro de un turismo con impactos de bala. De este mismo vehículo habría huido la pareja del detenido con el bebé en brazos, el cual sí fue alcanzado por los proyectiles de un arma de nueve milímetros cuyo origen se investiga dado que el arrestado carecía de permiso de armas.