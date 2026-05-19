A juicio este miércoles el acusado de acuchillar a su pareja en Almería y enfrentarse hasta a siete agentes

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería tiene previsto celebrar este miércoles el juicio contra un hombre que, bajo un cuadro psicótico, apuñaló a su pareja y a un policía local fuera de servicio mientras huía de su domicilio en Roquetas de Mar, donde se habría enfrentó a varios agentes alertados por estos hechos, hasta que fue finalmente reducido.

La Fiscalía acusa al hombre de un delito de homicidio en tentativa, otro de lesiones, otro de daños y siete delitos de atentado contra agentes de la autoridad, por los que conforme a su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, pide para él 19 años de prisión aunque observa la eximente incompleta de alteración psíquica.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana del 27 de noviembre de 2018 cuando el acusado, mientras estaba en el domicilio familiar con su pareja, comenzó a expresarle frases amenazantes mientras cogía un cuchillo de cocina con el que le hirió en la mano y la acuchilló en el abdomen mientras ella trataba de huir.

El acusado escapó del domicilio y se encontró con un vecino, a su vez agente de Policía Local, quien acudió a lugar de los hechos alertado por los gritos de la mujer. Aunque se habría identificado como agente ante el procesado, este se habría abalanzado sobre él y le habría herido con el cuchillo en el abdomen. Ni la mujer ni el agente reclaman indemnizaciones por estos hechos.

En su huida por varias calles del municipio, el acusado se topó con un vehículo de la Guardia Civil, cuyo cristal trasero derecho habría golpeado con un cuchillo para "tratar de agredir" a un agente que estaba sentado en la parte de atrás del coche.

Instantes después, se habría abalanzado contra otros dos agentes comisionados para acudir al lugar, los cuales "tuvieron que realizar varios disparos intimidatorios al aire para evitar sus acometidas". Otro de los agentes tuvo que realizar nuevos disparos disuasorios para evitar otro ataque, de modo que ninguno de los tres fueron heridos.

El acusado siguió su huida "bajo un intenso estado de agitación", de modo que dañó un par de vehículos con el cuchillo que no soltó. El acusado ocasionó desperfectos por más de 1.100 euros en los tres vehículos, incluido el coche patrulla de la Guardia Civil.

Tras haber recorridos varios metros, se dirigió a dos agentes de la Policía Local de Roquetas de Mar, comisionados en el lugar a raíz de los hechos, de modo que uno de ellos tuvo que realizar un disparo al aire.

El acusado les habría lanzado el cuchillo, aunque no les alcanzó, de modo que cuando intentó recogerlo uno de los agentes consiguió "derribarlo" e inmovilizarlo con ayuda de otro agente. Durante su traslado dio varios golpes en el vehículo policial en el que causó daños tasados en casi 300 euros, que el Ayuntamiento reclama.

El fiscal apunta que el acusado padecía un "episodio psicótico" en el momento de los hechos, por lo que tenía "gravemente alteradas sus facultades", ya que presentaba "delirios y alucinaciones" que dio lugar a un "cuadro extremo de agitación psicomotriz y agresividad totalmente anormal", toda vez que estaba además bajo los efectos del cannabis que había consumido.

El juicio está previsto a las 10,00 horas de este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia de Almería.