La Junta descarta "acoso escolar" ante el "incidente entre iguales" con menores en el IES La Puebla de Vícar (Almería)

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ALMERÍA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía en Almería ha descartado un caso de "acoso escolar" ante el "incidente desafortunado entre iguales" que tuvo lugar en el IES La Puebla de Vícar en el que se investiga un supuesto estrangulamiento por parte de un menor a otro en horario lectivo.

A través del Servicio de Inspección educativa, desde la Junta han asegurado que los hechos que tuvieron lugar el pasado día 20 de mayo no son fruto "de ningún tipo de conflicto ni puntual ni prolongado en el tiempo", sentido en el que se ha descartado la existencia de bullying.

No obstante, han asegurado que el equipo directivo del IES La Puebla de Vícar "ya ha tomado las medidas disciplinarias oportunas" con respecto a los implicados, uno de los cuales cuenta con 15 años de edad.

Asimismo, han precisado que la actuación realizada por la Guardia Civil tras la denuncia presentada por una de las familias ante un posible delito de lesiones por el que se han abierto diligencias de investigación se ha "limitado a la petición de información sobre el acontecimiento".

Desde Desarrollo Educativo han mostrado su "firme rechazo ante cualquier acto que implique acoso, agresión o maltrato, sea cual sea la circunstancia de la que se derive" y han mostrado su compromiso por "impulsar la convivencia positiva, la cultura del respeto y la resolución pacífica de conflictos", toda vez que han reclamado la protección de la datos de los menores implicados.