La marca 'Costa de Almería' promociona su oferta turística en la B-Travel de Barcelona

Visitantes en el expositor de la marca turística 'Costa de Almería' durante la XXXIII edición de la B-Travel de Barcelona. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

BARCELONA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca 'Costa de Almería' ha mostrado los recursos turísticos de la provincia en la XXXIII edición de la feria B-Travel de Barcelona, a la que ha acudido el Servicio Provincial de Turismo de la mano de Turismo Andaluz y dentro del estand de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

La cita se ha celebrado en la Fira de Montjuic de la ciudad condal y está considerada como una de las más importantes del sector de las que se celebran en España, según ha apuntado la Diputación Provincial en una nota.

La presencia de la provincia en este encuentro ha resultado "relevante para el Servicio de Turismo", ya que el público catalán constituye históricamente uno de los mercados prioritarios para Almería. De hecho, para este 2026 la compañía de bajo coste Vueling, con sede y centro de conexión en el Aeropuerto del Prat, dispone de 110.000 plazas adicionales para la provincia almeriense.

La provincia, a través de la marca 'Costa de Almería', ha llevado información sobre propuestas de ocio, cultura, naturaleza y gastronomía, entre otras, con el objetivo de mostrarlas a los visitantes que han pasado por el expositor provincial.

Como coexpositores han asistido el Ayuntamiento de Níjar y la Empresa Municipal Almería Turística del Ayuntamiento de Almería, que han dado a conocer de forma conjunta los recursos turísticos de las comarcas, además de mostrar los servicios y empresas turísticas especializadas en cada zona e interactuar con la demanda de uno de los enclaves más importantes para el mercado nacional.