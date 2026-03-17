PSOE-A "incrimina" a Moreno por su "silencio" ante el caso Mascarillas y pide un informe de la Junta sobre la Diputación

El portavoz socialista en la Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz, Mario Jiménez, esta martes en rueda de prensa. - PSOE-A

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha sostenido este martes que "el silencio de Moreno Bonilla lo incrimina, lo inculpa por no investigar qué ha ocurrido dentro de esa institución", en alusión a la Diputación de Almería, sobre la que ha trazado un paralelismo con el pasado del Ayuntamiento de Marbella, en su reacción al día siguiente de conocerse el auto del juez instructor del llamado caso Mascarillas, que tomará declaración a los 43 investigados que aparecen en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por una posible trama de cobro de comisiones en adjudicaciones de contratos.

Han sido los argumentos en una rueda del portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Presidencia del Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, quien ha reclamado que, en caso de que el presidente de la Junta "siga sin dar explicaciones", en el próximo Pleno del Parlamento, que se celebrará los días 25 y 26 de este mes, que la Junta de Andalucía aclare "lo que ocurre en la Diputación", sobre la cual ha pedido un informe de la Dirección General de Administración Local sobre "la situación patrimonial, institucional y viabilidad del funcionamiento" de la Corporación Provincial".

Convencido de que esta institución afronta "más allá de una década de pura mafia", Jiménez ha sostenido que "frente a la mafia o se está radicalmente en contra o a favor", de ahí su reproche por "el silencio" del presidente andaluz, quien en su comparecencia ha establecido la tesis de que "el caso Mascarillas es el caso PP de Almería".

Ha sostenido que la crisis institucional derivada de la detención de su expresidente Javier Aureliano García y dos exvicepresidentes por su implicación en unas escuchas sobre el cobro de comisiones en contratos sanitarios revela que "no es caso aislado ni una actuación concreta de determinado responsable para aprovechar su situación para su lucro personal y afecta de manera estructural y corrompe al PP de Almería".

"Es inconcebible, inaudito la posibilidad de más de cuatro decenas de imputados con epicentro en la institución que es la Diputación de Almería", ha afirmado el también secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE andaluz, quien ha blandido la idea de que "las investigaciones de la Policía Judicial y del Juzgado no se centran en el periodo de Javier Aureliano García y se corresponde con el periodo del señor Amat".

El diputado autonómico socialista ha considerado que "se tiene que saber que se está investigando el funcionamiento de la Diputación de Almería en su integridad y que afecta a todo el procedimiento de contratación, afecta a una década de descomposición institucional sin precedentes en España".

Seguidamente Jiménez se ha remitido a la intervención del Ayuntamiento de Marbella con el nombramiento de una comisión gestora por el Senado, que estuvo operativa entre el 21 de abril de 2006 y el 27 de mayo de 2007, que ha enmarcado "en la corrupción estructural durante la gestión de Jesús Gil".

"La respuesta de la Administración de Justicia que vamos conociendo sobre la podredumbre y corrupción de la Diputación de Almería nos lleva a plantear escenarios para salvaguardar los fondos públicos y el interés general", ha señalado Jiménez, quien ha señalado que se trata de "una institución corrompida hasta el tuétano".

Jiménez, tras recordar hace dos semanas el veto en el Pleno del Parlamento a la creación de una comisión de investigación que propuso el Grupo Socialista, ha sostenido que "el PP sabe que en cuanto se escarbe lo más mínimo va a arder Troya", para señalar entonces que "se va a empezar a investigar en Almería para determinar la responsabilidad de la calle San Fernando (sede regional del PP andaluz) y con ello, además del anterior presidente provincial del PP, "se va a terminar investigando al presidente del PP de Andalucía".

"A este y al anterior y al anterior", ha apostillado en este sentido, mientras ha recordado que "la Consejería de Agricultura ha contratado con la trama" para señalar entonces a "los dos consejeros de Almería: el actual consejero (Ramón Fernández-Pacheco) y la anterior señora consejera", para concluir que "se va terminar conociendo toda la verdad".

Ha afirmado sobre el contenido de la instrucción judicial del caso Mascarillas que "avergüenza a cualquiera que mientras cientos de miles de andaluces no pueden comprarse una vivienda, Moreno Bonilla, su partido, ha inventado la hipoteca mordida, con la cual altos cargos del Partido Popular de Andalucía pagan su hipoteca a través de las mordidas que se roban al erario público", en alusión al expresidente Javier Aureliano García.

"Hace diez días vimos cómo el exviceconsejero y exsecretario general de Deportes de la Junta de Andalucía se pagaba su hipoteca con las mordidas del caso Rubiales del Estadio de La Cartuja, o cómo el director gerente de ese estadio se pagaba la suya también con las mordidas del caso del Estadio de La Cartuja", ha recordado también Jiménez.