La Subdelegación del Gobierno en Almería acerca el empleo público a alumnos en la Semana de la Administración Abierta

Estudiantes asisten a una sesión informativa en la Subdelegación del Gobierno en Almería con motivo de la Semana de la Administración Abierta. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha acercado el funcionamiento de la Administración General del Estado y el acceso al empleo público a estudiantes de cuarto de ESO del IES Cruz de Caravaca y del grado medio de Gestión Administrativa del Centro María Inmaculada, dentro de la Semana de la Administración Abierta, que se celebra del 18 al 24 de mayo.

Durante la jornada de este martes, el alumnado ha participado en dos sesiones informativas en la sede de la Subdelegación, donde ha conocido el trabajo y a las personas que forman parte de la Administración General del Estado en Almería, según ha informado la institución en una nota.

El secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Antonio Hernández de la Torre Chicote, ha destacado las actividades organizadas con motivo de esta semana, cuyo principal objetivo es que "acercamos las administraciones a la ciudadanía".

Hernández ha explicado que durante la charla con los estudiantes "les damos a conocer las distintas Unidades y Dependencias que conforman la Subdelegación y el trabajo que desarrollan los distintos empleados públicos, a la vez que explicamos cómo se accede a la administración a través de las convocatorias de empleo público que se publican desde la AGE".

GOBIERNO ABIERTO

La Semana de la Administración Abierta tiene como finalidad organizar eventos para acercar las administraciones públicas a la ciudadanía, de acuerdo con los principios del Gobierno Abierto: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración.

En Almería, durante estos días se han celebrado charlas informativas con distintos colectivos y visitas a la Universidad de Mayores, dentro de la programación impulsada con motivo de esta iniciativa.

La Semana del Gobierno Abierto, Open Gov Week (OGW), es una iniciativa promovida por la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel mundial con el objetivo de difundir sus principios y prácticas y crear una cultura compartida entre administraciones públicas y ciudadanos basada en la transparencia, la integridad, la participación cívica, la promoción de los derechos fundamentales y la rendición de cuentas.

España pertenece a la Alianza de Gobierno Abierto desde 2011 y, desde entonces, ha participado en la organización y celebración de seis ediciones, en las que ha revalidado su liderazgo entre los Estados miembros de la Alianza en la organización de actividades para promover la cultura del gobierno abierto.