Una treintena de expertos analiza los retos para conservar la posidonia en Cabo de Gata-Níjar (Almería)

Participantes en la jornada sobre la conservación de la posidonia celebrada en la Casa de los Volcanes de Rodalquilar, en Níjar (Almería). - REDEIA

NÍJAR (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

El Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y Redeia han reunido en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) a 30 expertos, gestores públicos, entidades científicas y actores del territorio para analizar los principales retos en la conservación de la posidonia oceánica, en el marco de la colaboración que ambas entidades mantienen en favor de la biodiversidad marina.

El encuentro, celebrado en el ecomuseo La Casa de los Volcanes de Rodalquilar, en Níjar (Almería), bajo el título 'La planta marina oculta: Posidonia oceanica y el futuro de nuestros mares', ha servido para subrayar la necesidad de integrar conocimiento científico, gestión pública e implicación social en la conservación de esta planta marina, "clave para el equilibrio del Mediterráneo".

La jornada ha contado con la participación de Álvaro Borrego Iglesias, por parte de Redeia; Salvador Parra Gómez, del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar; y Mercedes Muñoz Cañas, de UICN Med, además del apoyo de la Asociación Hombre y Territorio, según han informado UICN y Redeia en una nota.

Durante el encuentro se ha puesto en valor uno de los ecosistemas "más valiosos" del mar, capaz de generar oxígeno, mejorar la calidad del agua, proteger las playas frente a la erosión y servir de refugio para numerosas especies. En las distintas intervenciones se ha destacado que "cuando la posidonia está sana, el mar también lo está".

El programa ha incluido ponencias técnicas sobre 'El bosque submarino que no vemos' y espacios participativos para abordar de forma colaborativa los desafíos reales para la conservación de estas praderas en Cabo de Gata, un entorno de "alto valor y sensibilidad" donde conviven biodiversidad, turismo y actividades tradicionales.

EL BOSQUE INVISIBLE DEL MEDITERRÁNEO

En el marco del evento se ha presentado también la publicación 'La posidonia: el bosque invisible del Mediterráneo', una herramienta de sensibilización impulsada dentro de esta colaboración y vinculada a una campaña en marcha en redes sociales.

La publicación destaca que la posidonia no es un alga, sino una planta marina exclusiva del Mediterráneo que forma extensas praderas y puede vivir durante siglos. También pone el foco en la necesidad de proteger este ecosistema, cuya tendencia poblacional es decreciente, e invita a la ciudadanía a implicarse en su conservación mediante un uso responsable del litoral y una mayor conciencia ambiental.

Asimismo, recoge el compromiso de Redeia a través de su plataforma Bosque Marino, una iniciativa que forma parte de la Estrategia de Impacto Integral de la compañía y está orientada a la restauración, la divulgación científica y la educación ambiental en colaboración con múltiples actores.

La jornada ha concluido con la identificación de posibles actuaciones y líneas de acción compartidas, además de la conveniencia de avanzar en soluciones basadas en la naturaleza y en modelos de colaboración que permitan conocer y proteger la biodiversidad marina a largo plazo.