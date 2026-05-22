Un acertante de Torreguadiaro-San Roque (Cádiz) se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Administración de Loterías y Apuestas del Estado. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 22 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 22 de mayo, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad de Torreguadiaro-San Roque (Cádiz), según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código CFM94644, ha sido validado en el Despacho Receptor no 22.540, situado en Carretera N340-Km135, Av. Mar del Sur, 3.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 22 de mayo, ha estado formada por los números 6, 31, 37, 22 y 26. Las estrellas son 5 y 8. La recaudación ha ascendido a 60.524.917 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Ardales (Málaga), situada en Real, 30.

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco + cero) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 40 de Madrid, situada en C.C. La Vaguada, L-0-003, Av. Monforte de Lemos, 36.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 115 millones de euros.