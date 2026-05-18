Activado un operativo para contener un vertido de 22.000 litros de aceite de palma en el puerto de Algeciras (Cádiz)

Archivo - Vista aérea del puerto de Algeciras. - APBA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

APM Terminals Algeciras trabaja desde la mañana de este lunes 18 de mayo en un operativo, de forma coordinada con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) y empresas especializadas para contener un vertido de unos 22.000 litros aceite de palma ocurrido en el Muelle Juan Carlos I Norte, que, según ha apuntado, se ha logrado evitar su dispersión.

Según informa APM Terminals Algeciras en una nota, en los trabajos participan al menos tres empresas especializadas contratadas por la compañía. el incidente se ha producido durante las labores de descarga de un contenedor de 20 pies tipo flexi tank, utilizado para el transporte de líquidos a granel no peligrosos, que transportaba aproximadamente 22.000 litros de aceite de palma.

Tras la activación inmediata del Plan de Protección Marítimo, se han desplegado barreras de contención tanto en tierra como en mar, logrando aislar el producto en las inmediaciones del muelle y evitando su dispersión.

Por su parte, los equipos especializados están trabajando de manera continua en la recogida y retirada del material, con el objetivo de minimizar cualquier impacto sobre el entorno.

APM Terminals Algeciras ha asegurado que la situación se encuentra "bajo control" y que se están aplicando todos los protocolos previstos para garantizar la protección del medio marino y la seguridad de las operaciones portuarias.