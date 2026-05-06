Alcalde de Algeciras advierte de afecciones en la Operación Paso del Estrecho por "colapso" en la A-7 y la N-340

Archivo - Retención de tráfico en la A-7 en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha expresado su preocupación ante la próxima Operación Paso del Estrecho (OPE), advirtiendo de las "graves consecuencias" que puede acarrear el cierre del tráfico ferroviario, "actualmente suspendido hasta nuevo aviso" y las situaciones de "colpaso" circulatorio que se están dado en la autovía A-7 y en la carretera N-340, esta última de acceso a Tarifa y a su puerto que está siendo regulada por semáforos por un socavón generado durante las borrascas.

En una nota del Ayuntamiento, el alcalde ha advertido de que la situación ferroviaria, que lleva "año y medio con el tren interrumpido", provocará "un trasvase masivo de mercancías hacia las carreteras, incrementando notablemente la presión sobre la A-7", una vía que presenta "niveles de saturación por encima de su capacidad diaria".

A este respecto, ha trasladado que la A-7 es, en estos momentos, "una de las principales arterias afectadas, soportando un volumen de tráfico que supera con creces lo recomendable y en la que se registran multitud de accidentes de forma recurrente", por lo que ha apremiado a acometer las obras del tercer carril, al considerar que la llegada de un mayor número de camiones en plena OPE "agravará una situación que ya resulta crítica para conductores profesionales y para vecinos y viajeros".

A este escenario se suma la situación que atraviesa la N-340, en el tramo comprendido entre Algeciras y Tarifa, que permanece parcialmente cortado tras los daños ocasionados por los últimos temporales.

El alcalde ha señalado que la circulación, regulada actualmente por semáforos, está generando "importantes retenciones y colapsos" a pesar de que aún no es periodo vacacional, argumentando que irá a más en verano con el aumento de desplazamientos hacia las playas de esta zona. "Imagínense lo que tienen que aguantar ahora y lo que tendrán que aguantar. Todo se va a complicar muchísimo con la Operación Paso del Estrecho", ha apuntillado.

El alcalde ha advertido de que la coincidencia de estas circunstancias a las puertas de la temporada estival y en el contexto de la OPE puede tener consecuencias "muy graves", no solo en términos de seguridad vial, sino también para la actividad económica de la comarca.

En este sentido, ha insistido en que se trata de infraestructuras "clave para el turismo" y la conexión del Campo de Gibraltar con el resto del país y Europa, por lo que "su deterioro y falta de capacidad comprometen seriamente la imagen y competitividad del territorio".

En este contexto, el regidor ha reclamado al Gobierno de España la adopción de "medidas urgentes y coordinadas" que permitan dar respuesta a esta situación crítica.

Entre ellas, ha insistido en la necesidad de actuar para reparar los daños en la N-340, mejorar la capacidad de la A-7 y avanzar en infraestructuras pendientes como el desdoble completo del tramo Vejer-Tarifa-Algeciras, al ser "el único tramo que no tiene autovía" de la conexión por carretera de Cádiz a Barcelona.