Alcalde de Algeciras (Cádiz) dice que la tipificación del petaqueo como delito "hace justicia" al Campo de Gibraltar

Archivo - El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, preside el pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre para tratar diversos asuntos de interés municipal. - Nono Rico / Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha valorado de forma positiva la aprobación definitiva de la modificación de la ley que permitirá tipificar el petaqueo --el abastecimiento de gasolina a narcolanchas-- como delito en el Código Penal, algo que es "una reivindicación histórica" del Campo de Gibraltar, con la que además "se hace justicia" con este territorio de la provincia de Cádiz.

En una nota, el alcalde ha recordado que esta medida se enmarca en la reforma legal que ya ha pasado su tramitación en el propio Congreso y el Senado, y que este jueves afronta su fase final con la ratificación definitiva por parte de la Cámara Baja.

"Estamos ante un día importante, porque hoy se culmina un proceso legislativo que ha sido largo pero necesario, y que permitirá dotar de mayor eficacia a la lucha contra el narcotráfico", ha señalado.

Landaluce ha subrayado que se trata de "un triunfo de todos, fruto del trabajo conjunto de administraciones, sociedad civil y, muy especialmente, de las Fuerzas de Seguridad del Estado", destacando la labor de todos los cuerpos que luchan "día a día para defender la ley" y que "llevan años combatiendo sobre el terreno esta práctica ilegal".

Asimismo, ha puesto en valor el papel de las coordinadoras antidroga, que en su opinión han sido "fundamentales para mantener viva esta reivindicación, visibilizando el problema y logrando que las instituciones den respuesta".

"El petaqueo no es una actividad menor, sino una pieza clave en la logística del narcotráfico. Su consideración como delito permitirá actuar con mayor contundencia y cerrar el cerco a estas organizaciones", ha manifestado Landaluce al respecto.

Además, ha incidido en que aunque se da "un paso decisivo" con esta aprobación, hay que seguir trabajando "desde la unidad para erradicar definitivamente esta lacra que tanto daño causa a nuestra comarca y a toda la sociedad".

En este sentido, ha lamentado que dos enmiendas concretas aprobadas por el Senado no hayan sido aprobadas hoy ante la mayoría del Gobierno, como son la petición de incrementar el número de fiscales en las zonas más afectadas por el narcotráfico o la reforma en la Ley de Extranjería solicitando la comprobación de los antecedentes penales para aquellas personas que pidan la residencia en el país.

El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente este jueves la reforma del Código Penal que busca atajar el fenómeno de la multirreincidencia elevando la penas, una proposición de ley que fue impulsada por Junts y que el PSOE desbloqueó tras el anuncio de ruptura de los independentistas.

La norma se envía así al Boletín Oficial del Estado (BOE) tras recibir el refrendo del PSOE, el PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro, y que añade enmiendas del Senado contra petaqueo y robos de luz para cultivar marihuana.