El alcalde de Algeciras (Cádiz) trasladará a Albares "las incertidumbres" de la comarca ante el acuerdo sobre Gibraltar

Archivo - José Ignacio Landaluce en una foto de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador, José Ignacio Landaluce, ha anunciado que interpelará este viernes al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que comparece a petición propia en el Senado, para trasladar "las incertidumbres y preocupación existente en el Campo de Gibraltar ante la falta de información, certezas y medidas concretas en torno al acuerdo sobre Gibraltar".

Según ha indicado en una nota, centrará su intervención en "denunciar que una cuestión de carácter estratégico para España y de impacto directo en el Campo de Gibraltar se haya negociado en el ámbito de la Unión Europea y el Reino Unido sin contar de forma activa con el territorio más afectado". En este sentido, Landaluce ha asegurado que la comarca ha sido "convidada de piedra" en un proceso "cuyas consecuencias marcarán su futuro económico y social".

A su juicio, este acuerdo, "lejos de equiparar ambos territorios, continúa dando ventajas a la colonia británica, que gracias al tratado, el istmo, el trozo de territorio que une La Línea con Gibraltar y que nunca fue cedido, ha sido entregado de manera gratuita e incomprensible, permitiendo así a los gibraltareños seguir creciendo no solo con los rellenos y los grandes proyectos urbanísticos, sino también ahora con la regulación legal del istmo a su favor".

Landaluce ha señalado que pondrá el acento en la "ausencia de información clara hacia las instituciones locales, los agentes sociales y los colectivos directamente implicados", señalando que "esta falta de comunicación ha generado una creciente incertidumbre entre trabajadores, empresas y ciudadanos". "No se puede hablar de prosperidad compartida cuando lo que existe es desconocimiento y preocupación sobre el día a día", ha afirmado.

Además, reclamará al Gobierno que aproveche el nuevo margen temporal hasta el 15 de julio para "abordar de manera urgente las cuestiones que siguen sin resolverse, estableciendo un diálogo real con los municipios del Campo de Gibraltar y ofreciendo soluciones concretas a los distintos sectores afectados". "No puede hablarse de futuro ni de prosperidad sin atender previamente a las carencias estructurales de la comarca, poniendo el foco en tres pilares fundamentales como infraestructuras, seguridad y desarrollo económico", ha concluido.