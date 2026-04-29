Alcalde de Barbate (Cádiz) dice que el incremento de cuota de atún no supone "una mejora real" para la pesca artesanal

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BARBATE (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha manifestado que el incremento de cuota de atún a nivel nacional no se traduce en "una mejora real" para los pescadores artesanales y ha expresado su respaldo a la Cofradía de Pescadores de este municipio gaditano tras el malestar generado por el nuevo real decreto del Gobierno de España que regula la pesquería del atún rojo en el Atlántico oriental y el Mediterráneo.

En una nota del Ayuntamiento, el alcalde (Andalucía Por Sí) ha señalado que las demandas del sector pesquero "ya fueron trasladadas y abordadas" en una Junta Local de Pesca, donde se recogieron "propuestas claras para mejorar el modelo de gestión", para lamentar acto seguido que estas reivindicaciones "no se vean reflejadas en el decreto aprobado".

No obstante, ha apuntado como aspecto positivo el incremento de cuota para las almadrabas, destacando que se trata de un modelo que "representa el equilibrio ecológico y social", y que forma parte de "la tradición y la sostenibilidad" del sector en su municipio.

Asimismo, ha anunciado que el Ayuntamiento convocará próximamente una nueva Junta Local de Pesca para reunir a todo el sector y que sean los propios profesionales quienes decidan los pasos a seguir, reiterando que "contarán en todo momento con el respaldo del alcalde y del equipo de gobierno".

Tal y como se ha señalado, el Ayuntamiento "comparte la preocupación del sector pesquero artesanal", que considera que la nueva normativa "no introduce cambios sustanciales y mantiene las dificultades estructurales que afectan a la flota local". En ese sentido, se ha indicado que el incremento de la cuota nacional "no se traduce en una mejora real para los pescadores de Barbate", que continúan reclamando "un sistema más justo, adaptado a la pesca dirigida y a las características específicas del sector en el Estrecho".

Asimismo, se ha puesto de manifiesto "la delicada situación que atraviesa la flota artesanal, agravada por factores como la proliferación del alga invasora en los caladeros del litoral gaditano, lo que está repercutiendo negativamente en la actividad y en la rentabilidad de las embarcaciones".

Por todo ello, el Ayuntamiento ha mostrado su apoyo al sector pesquero local y ha solicitado a las administraciones competentes una revisión del modelo de gestión "que permita garantizar la viabilidad de la flota artesanal y el futuro de una actividad fundamental para la economía y la identidad del municipio".