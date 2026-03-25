El alcalde de La Línea (Cádiz) valora que el Gobierno acelere las obras en la Verja pero lamenta no haber sido informado

Archivo - El alcalde de La Línea, Juan Franco, atiende a los periodistas en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha valorado de forma positiva el acuerdo adoptado este martes en el Consejo de Ministros para acelerar las obras necesarias en la frontera para implantar el Sistema de Entrada y Salida (SES), aunque lamentado el haberse enterado de la medida a través de los medios de comunicación y no por el propio Ejecutivo central de Pedro Sánchez.

Para el alcalde (La Línea 100x100), es positiva la ejecución de estas obras para evitar "situaciones indeseadas" en el paso fronterizo y problemas inminentes, aunque ha lamentado "la nula información" aportada desde el Gobierno de España pese a ser un proyecto que se ejecuta en su término municipal y sobre el que, ha dicho, "desconocen su contenido, afección sobre espacios municipales o si necesitará de autorizaciones o licencias".

Como ha apuntado el Ayuntamiento de La Línea en una nota, las obras para este nuevo registro digital de viajeros en las fronteras exteriores movilizará una inversión máxima de 2.003.063,69 euros por parte del Gobierno de España. El objetivo es conseguir que el sistema esté plenamente operativo antes del 10 de abril, fecha en la que se aplicará el nuevo modelo fronterizo que surge del pacto entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar.

Ante esto, Juan Franco se ha declarado "expectante", confiando en que por parte del Gobierno se entable "algún tipo de comunicación" con el Ayuntamiento y se ofrezca "algún tipo de información adicional", sobre todo para poder colaborar al tratarse de un asunto "de gran trascendencia para la ciudad y los linenses", como ha apostillado.

Además, ha trasladado su consideración de que no haya "tiempo material" a que se retire la Verja antes del 10 de abril.

Según la información de la que dispone, la idea pasa por eliminar elementos físicos en la zona de tránsito y reorganizar accesos mediante equipos de control, maquinaria y sistemas informáticos, algunos de ellos instalados recientemente. No obstante, ha reconocido que "no maneja más datos que los publicados" y que, a día de hoy, "nadie" se ha puesto en contacto con él para explicarle con detalle la intervención.

El alcalde ha recordado su valoración positiva sobre el acuerdo desde el punto de vista político, porque de no existir "hubiera supuesto un colapso tanto en el plano económico como en cuestiones de movilidad", aunque ha mostrado su incomprensión a que exista "cierta improvisación" sobre cuestiones derivadas del mismo, y que en su opinión "deberían haber sido tenidas en cuenta durante los años de negociaciones".

De nuevo, ha reiterado que no le parece "muy normal" que el Ayuntamiento no tenga detalles sobre las obras en ejecución. "No tenemos conocimiento exacto de lo que se está haciendo y me he enterado por los periódicos de lo abordado en Consejo de Ministros en torno a este asunto", ha lamentado.

Franco ha indicado que por ser municipio colindante con Gibraltar "deberíamos tener información", sin dudar por ello de "la buena voluntad" del Gobierno ante los pasos que se están dando para la aplicación provisional del tratado.