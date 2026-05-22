El alcalde de Medina (Cádiz) declara como imputado por presunto delito de prevaricación en el abono de facturas

Archivo - El alcalde de Medina Sidonia, José Manuel Ruiz, en un pleno en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA - Archivo

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Medina Sidonia (Cádiz), José Manuel Ruiz (IU), ha asistido en la mañana de este viernes al Juzgado de Instrucción en Chiclana de la Frontera al ser citado como investigado por un presunto delito de prevaricación por el pago de facturas con informes desfavorables y reparos formulados por parte de la Intervención de Fondos del Ayuntamiento.

El alcalde, según el escrito al que tenido acceso Europa Press, estaba citado a mediodía de este viernes como investigado, mientras que el secretario del Ayuntamiento asidonense y un tercero lo hacían en calidad de testigos dentro del procedimiento.

Cabe recordar que la actuación judicial tiene su origen en una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Cádiz, relacionada con la aprobación y abono de facturas desde junio de 2023 sobre las que la Intervención Municipal advertía presuntas irregularidades o posibles incumplimientos de legalidad.

La Fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa recogido en el artículo 404 del Código Penal, que establece que la autoridad o funcionario público que, "a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a 15 años".