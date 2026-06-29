El alcalde de El Puerto (Cádiz) iza la Bandera Azul en la Playa de La Redes, que "revalida la excelencia del litoral"

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, en la iaza de la Bandera Azul en la playa de Las Redes. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha presidido en la playa de Las Redes el acto oficial de izado de las Banderas Azules que distinguen al litoral portuense durante la temporada de verano 2026, "un reconocimiento que vuelve a situar a la ciudad entre los destinos costeros de referencia por la calidad de sus playas y su gestión ambiental".

En una nota, el Ayuntamiento ha recordado que el municipio revalida este año sus cinco Banderas Azules y mantiene también el distintivo CEAAN del Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza Coto de la Isleta.

Así, el municipio ha renovado las Banderas Azules de las playas de Valdelagrana, La Puntilla, Santa Catalina --en el tramo comprendido entre Vistahermosa y Las Redes-- y Fuentebravía. A ellas se suma la Bandera Azul del Puerto Deportivo Puerto Sherry, mientras que el Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza Coto de la Isleta conserva un año más el distintivo de Centro Azul (CEAAN), que reconoce su labor en materia de educación, sensibilización y divulgación ambiental.

Germán Beardo ha destacado que "la renovación de estas distinciones demuestra que El Puerto mantiene una línea de trabajo sólida y constante para ofrecer un litoral cuidado, seguro y sostenible". "Cada Bandera Azul refleja el esfuerzo diario que realiza el Ayuntamiento para preservar nuestro patrimonio natural y seguir mejorando unos espacios que constituyen uno de los grandes atractivos de la ciudad", ha manifestado.

Por su parte, el teniente de alcalde de Medio Ambiente, Jesús Garay, ha señalado que "la conservación de estas certificaciones responde a una gestión continuada del litoral basada en la mejora de los servicios, el respeto al medio ambiente y la búsqueda permanente de nuevos estándares de calidad".

La renovación de estos distintivos confirma el "excelente estado" del litoral portuense y refuerza la posición de El Puerto de Santa María como "uno de los grandes referentes del turismo sostenible en Andalucía, gracias a un modelo que combina la protección del patrimonio natural, la prestación de servicios de calidad y el disfrute responsable de un entorno privilegiado", ha señalado.

Por último, Germán Beardo ha agradecido el esfuerzo de todas las personas que hacen posible que las playas de El Puerto luzcan cada verano en las mejores condiciones. "Mi reconocimiento y gratitud a los servicios municipales, los equipos de limpieza y mantenimiento, los socorristas, la Policía Local, Protección Civil, los hosteleros y a tantos profesionales que, con su trabajo diario, contribuyen a que vecinos y visitantes disfruten de unas playas limpias, seguras y de máxima calidad", ha afirmado.