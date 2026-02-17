El alcalde de San Roque (Cádiz) celebra las ayudas aprobadas por el Gobierno por los daños de los temporales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al Ayuntamiento de San Roque tras visitar la zona afectada por los temporales. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SAN ROQUE (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), ha celebrado que el Gobierno de España ha aprobado destinar 7.000 millones de euros para la reconstrucción de Andalucía tras los temporales y ha recordado que el Ayuntamiento ha hecho un listado de infraestructuras municipales dañadas por las borrascas para optar a estas ayudas, así como que también se aprobó ya la semana pasada utilizar para este fin casi medio millón de euros del Fondo de Contingencia del Presupuesto municipal.

En una nota, Ruiz Boix ha afirmado que con la aprobación este martes por el Consejo de Ministros del real decreto en el que se recogen estas ayudas, "ha quedado patente el compromiso con Andalucía del presidente Pedro Sánchez".

En lo que se refiere al Consistorio sanroqueño, ha indicado que se va a optar a la línea de ayudas para ayuntamientos andaluces cifrada en 2.000 millones de euros. En este sentido, ha apuntado que los distintos departamentos municipales han elaborado un listado de daños en infraestructuras dependientes del Ayuntamiento, como instalaciones deportivas, colegios, viales y zonas verdes. Este trabajo servirá de base para solicitar las ayudas aprobadas por el Gobierno de España.

Ruiz Boix ha recordado que en el Pleno Ordinario del pasado jueves se aprobó una moción de urgencia que la práctica totalidad de la partida presupuestaria de Fondo de Contingencia, un total de 480.000 euros, que se destinará a reparar estos daños, con 100.000 euros a la reposición de infraestructuras y bienes destinados a uso general; otros 100.000 euros en mantenimiento de material; 40.000 euros a mantenimiento de luminarias; 80.000 euros a la reposición de árboles y parques; 80.000 euros a reparación, mantenimiento y conservación de colegios públicos; y finalmente otros 80.000 euros a mejoras generales en infraestructuras deportivas.

El Real Decreto también recoge ayudas de 150 euros por persona y día para los más de 12.000 desalojados por el temporal en toda la región. A ello se unen otro 2.100 millones de euros para ayudas directas a explotaciones agrarias y ganaderas, ha recordado que el Ayutamiento, que ha añadido que además, se contemplan rebajas de 35 a cinco en las peonadas necesarias para acceder al subsidio y a las rentas agrarias. También se destinarán 600 millones de euros para la recuperación de caminos rurales y otros 1.623 millones para la reparación de infraestructuras ferroviarias.

Finalmente, el Ayuntamiento ha recordado que, tras sobrevolar en helicóptero las zonas más afectadas por los temporales en la provincia de Cádiz, el presidente Pedro Sánchez eligió San Roque para mostrar su solidaridad con las personas más afectadas por las borrascas. Además, anunció la pronta aprobación de ayudas para la reconstrucción y el relanzamiento de las zonas que más las han sufrido.