Alcalde de Tarifa (Cádiz) pide una solución definitiva para la N-340, con afecciones por una rotura de la calzada

Carretera N-340 afectada por una rotura en la calzada tras el paso de los últimos temporales en Tarifa (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE TARIFA

TARIFA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Tarifa (Cádiz), José Antonio Santos, ha reclamado este martes una respuesta "firme y real" para dar una solución definitiva y "de futuro" a la carretera N-340, que actualmente se encuentra con afecciones de tráfico por una rotura de la calzada que se produjo durante los pasados temporales.

En una nota, el Ayuntamiento ha informado de la visita del alcalde a supervisar las obras que se están ya ejecutando para tratar de recuperar la normalidad en esta vía de doble sentido, que en estos día salva el socavón con un semáforo de tramo.

Santos Perea ha recordado que la Nacional N-340 es "hoy por hoy la única vía de comunicación de Tarifa", una población que es "foco de atracción turística" con el resto de la comarca del Campo de Gibraltar. Es por eso que ha trasladado su preocupación por el estado de una carretera que "es la única salida para los tarifeños que trabajan en distintas zonas de la comarca", además de ser "la única conexión con los centros administrativos y sanitarios de la zona".

"La seguridad de las urgencias sanitarias, el trabajo diario de los tarifeños y las tarifeñas están comprometidos por el estado de la carretera y desde el gobierno local se reclama una acción urgente", ha aseverado.

Aunque ha agradecido los trabajos de reparación emprendidos este martes, ha apuntado a "la intensa presión de tráfico comercial y turístico que soporta a diario una infraestructura vital para la zona". Ante esto, ha reclamado "más implicación" de las administraciones en la mejora y mantenimiento de la carretera.

Santos se ha referido también a la preocupación manifestada ante el Ministerio de Fomento por el estado de otros puntos de la carretera como el viaducto.