Alcalde de Vejer (Cádiz) no es partidario de elecciones conjuntas: "No podemos demorar las generales más de fin de año

Archivo - El alcalde de Vejer de la Frontera, Antonio González (PSOE) en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE VEJER - Archivo

CÁDIZ 27 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vejer de la Frontera (Cádiz), Antonio González (PSOE), ha manifestado en relación a la posibilidad de hacer coincidir en 2027 las elecciones municipales con unas generales que "cada proceso tiene su momento y quizás no toque un superdomingo para los distintos ayuntamientos". "Hay voces que piden ya unas elecciones generales anticipadas dentro del partido y yo también soy de los que entiendo que no podemos demorar mucho más de final de este año unas elecciones generales", ha añadido.

En una entrevista concedida a Onda Cero y recogida por Europa Press, el alcalde ha manifestado que "cada elección tiene su componente diferenciador y el ciudadano sabe cuando va a votar lo que tiene que votar, pero, si le introducimos determinados elementos y hacemos también que el ciudadano opte por determinados movimientos, no sé hasta qué punto sería importante para los ayuntamientos donde gobierna el PSOE".

"Si de lo que se trata es de que mantengamos mayorías absolutas y gobernemos en ayuntamientos, no sé si será la mejor elección mantener un superdomingo. Yo no soy partidario de esa idea", ha afirmado.

En este sentido, ha añadido que "no hay duda que Pedro Sánchez es un valor y ha demostrado la capacidad de movilización a nivel nacional, pero no se pueden hacer coincidir unas elecciones municipales que nada tienen que ver con unas elecciones generales", por lo que ha manifestado que "quizás sería interesante no solo no mezclar elecciones, sino ser capaces de arbitrar también un compromiso de cara a los ciudadanos antes de que finalice este 2026 y haber convocado elecciones generales en todo el país".

Cabe recordar que el alcalde de Vejer, junto al de Rota y la alcaldesa de San Fernando, los tres gobernando con mayorías absolutas, son lo que, de momento, se han pronunciado a favor de que las elecciones municipales y generales se celebren en fechas distintas y no se hagan coincidir en un denominado súperdomingo.