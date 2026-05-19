Alcaldesa de San Fernando ve "muy difícil una convivencia equilibrada" entre una campaña municipal y general conjunta

Archivo - La socialista Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando por tercera vez, durante un acto de campaña en las pasadas municipales de 2023. ARCHIVO. - PSOE SAN FERNANDO - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz) y secretaria general del PSOE en esta localidad, Patricia Cavada, ha considerado "muy difícil" que se pueda dar una "convivencia equilibrada" ante la posibilidad de que las elecciones municipales y generales se celebrasen en la misma jornada ya en 2027.

De esta manera ha respondido a Europa Press la alcaldesa de San Fernando sobre la posibilidad de que las elecciones generales previstas para 2027 pudieran coincidir con unas municipales, que corresponderían en mayo del mismo año.

La socialista consiguió en 2023 la primera mayoría absoluta del PSOE en la ciudad de San Fernando y de las pocas que el partido de Pedro Sánchez mantiene en la provincia de Cádiz, después de perder alcaldías importantes como Jerez de la Frontera, Sanlúcar o Arcos de la Frontera.

Cavada ha reconocido que Pedro Sánchez "es hoy el principal recurso de movilización del electorado socialista" y que la coincidencia entre elecciones generales y municipales "podría favorecer la participación", aunque advirtiendo que ambas convocatorias responden a debates políticos "muy distintos y difícilmente conjugables".

"Resulta complicado compatibilizar el debate nacional con los intereses estrictamente municipales, centrados en los proyectos locales, y las necesidades concretas de cada ciudad", ha argumentado la alcaldesa socialista, quien ha señalado que son "planos políticos diferentes e incluso en muchos casos antagónicos".

Esto, ha continuado Patricia Cavada, "haría muy difícil una convivencia equilibrada entre ambas campañas".