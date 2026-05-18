Por Andalucía sólo gana en Trebujena, bastión de IU, y se mantiene como quinta fuerza en la provincia de Cádiz

La cabeza de lista de Por Andalucía por Cádiz, Esperanza Gómez, junto a Jorge Rodríguez, coordinador de IU en la provincia de Cádiz, durante el mitín de cierre de campaña en Trebujena el pasado viernes 15 de mayo. ARCHIVO. - POR ANDALUCÍA

CÁDIZ 18 May. (EUROPA PRESS) -

La formación de Por Andalucía, que en estas elecciones se ha mantenido como quinta fuerza política en la provincia de Cádiz con el 5,26% de los votos, ha vuelto a ganar en Trebujena, un municipio histórico de Izquierda Unida --donde gobierna en la Alcaldía--, aunque pasando del 46% en 2022 a un 40% el pasado 17 de mayo. Esto supone, que en estos comicios andaluces se ha dejado 89 votos, al obtener ahora 1.692.

Además, en Trebujena, Adelante Andalucía, la formación que lidera José Ignacio García, ha adelantado al PSOE en número de votos respecto a las pasadas andaluzas, mejorando en casi 14 puntos sus resultados. En concreto, en 2022 obtuvo el 8,7%, siendo cuarta fuerza, mientras que el domingo se convirtió en la segunda más votada con el 22,6% del total y más de 600 votos nuevos.

En Puerto Real, donde actualmente gobierna Confluencia de Izquierdas, donde se integra IU, la formación ha acabado como cuarta fuerza, con tres puntos menos que en las pasadas elecciones andaluzas. Aquí, el PSOE ha desbancado al PP como partido más votado, ganando 2.400 votos más, mientras que los Populares, a pesar de mantener sus cifras de 2022, cae hasta la tercera posición, siendo superado también por Adelante, que gana 2.200 votos.

En Sanlúcar de Barrameda, también gobernada por IU, Por Andalucía ha ganado en votos, al obtener 350 más, y alcanzar el 9,3%. Sin embargo, los resultados del resto de partidos ha impedido que la formación escale posiciones y cae un puesto respecto 2022, siendo ahora quinta fuerza al ser superada por Adelante, que ha mejorado cinco puntos en estas elecciones. Aquí el PP ha vuelto a ser primera fuerza, con 2.000 votos más y casi el 43% del total.

En otro punto clave para Izquierda Unida como es Alcalá del Valle, Por Andalucía ha vuelto a ser el segundo partido más votado, con 1.009 votos, el 35% del total, mientras que el PSOE repite como primero el 38% de los apoyos. Aquí el PP se mantiene como tercera fuerza pero se deja tres puntos respecto a 2022. Adelante Andalucía ocupa la cuarta posición pero pasando de 91 a 263 votos, un 9,17%.

Otro municipio de Cádiz donde Izquierda Unida, ahora integrada en Por Andalucía, ha tenido un importante apoyo es en Conil de la Frontera, donde ha mejorado levemente sus resultados de 2022, con el 11,8% de los votos, 151 papeletas más, manteniéndose como tercer partido más votado.

En ciudades de mayor población como Jerez de la Frontera, Por Andalucía se ha dejado casi 2.300 votos, tres puntos menos que en 2022. En Algeciras, ha pasado de ser la cuarta fuerza más votada (7,41%) a la séptima, con un 3,63%, por detrás incluso de partidos como Se Acabó la Fiesta y 100x100 Unidos.

En Cádiz capital, la formación de izquierdas ha mantenido su quinto puesto aunque siguiendo la tónica general de estas elecciones, al perder unos 700 votos. Por su parte, en El Puerto de Santa María, Por Andalucía cae a la quinta posición, con un 4,78% de los apoyos, cuando en los pasados comicios fue cuarta fuerza con un 8%.

Cabe apuntar que Por Andalucía ha conservado el escaño que ya obtuvo en 2022 en la provincia gaditana, aunque dejándose en el camino 7.300 votos, al pasar del 7,49% al 5,26% actual.