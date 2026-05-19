APM Terminals Algeciras da por finalizado el vertido en el puerto tras recoger todo el aceite derramado

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ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

APM Terminals Algeciras ha declarado la finalización de la emergencia por la contención de un derrame de aceite de palma ocurrido durante la mañana de este lunes en las labores de descarga de un contenedor de 20 pies tipo flexi tank. En total se han recuperado 12.000 litros del mar y el resto mediante absorción con sepiolita.

En una nota, ha señalado que sobre las 19,00 horas del lunes se dio por finalizado tras la rápida activación de los protocolos de emergencia y la coordinación entre los equipos implicados, que han permitido contener y gestionar el incidente con agilidad, minimizando su impacto.

De la cantidad total derramada (22.000 litros), 12.000 han sido recuperados del mar y el resto del producto ha sido gestionado en el muelle mediante sistemas de absorción con sepiolita, ha explicado APM Terminals, que ha añadido que todo el residuo recogido está almacenado para su correcta gestión en bateas antiderrames.

En este sentido, ha indicado que en las tareas de contención y limpieza trabajaron empresas especializadas que utilizaron camiones de alto vacío y dos gabarras equipadas con kits de absorción marítima, lo que permitió limitar el derrame a la zona cercana al muelle y facilitar su recogida.

Además, durante el desarrollo de la jornada, se contó con la presencia y supervisión de agentes de Medio Ambiente y representantes de la Junta de Andalucía, que realizaron las oportunas inspecciones. Actualmente, se están monitorizando zonas aledañas por si pudiera existir algún resto de material.