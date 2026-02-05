Arcos (Cádiz) desaloja viviendas de zonas colindantes al río Guadalete y al pantano ante la crecida del agua

Imágenes de las inundaciones en San Martín del Tesorillo. A 4 de febrero de 2026 en San Martín del Tesorillo, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) ha coordinado el desalojo de viviendas durante la noche del miércoles y madrugada de este jueves en zonas cercanas al río Guadalete y el pantano, localizadas en la zona conocida como el Barrio Bajo de la localidad. "Las circunstancias se han precipitado en la última hora y el pantano está recibiendo muchísima más agua de la que está desembalsando", ha manifestado el alcalde, Miguel Rodríguez, a los vecinos en un mensaje a través de las redes sociales, recogido por Europa Press.

Tras haber procedido al desolojo a última hora de la tarde-noche del miércoles de viviendas cercanas al río Guadalete y arroyos, como la zona Llano de la Huerta, Vega Cobiche, viviendas del Barrio Bajo, la trasera del IES Guadalpeña o el inicio de La Pedrosa, el alcalde anunciaba ya de madrugada que había que tomar "medidas adicionales a las que ya se estaban tomando".

Así, explicaba que se iban a desalojar otras zonas de Arcos, como alguna parte del Santiscal, del Barrio Bajo, sobre todo una de las partes de Juan Carlos I, y también de la Fuente del Río.

El Ayuntamiento ha habilitado el pabellón polideportivo municipal y ha pedido a los vecinos precaución y que obedezcan las órdenes que se puedan dar desde la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, así como que se esté muy atento a las notificaciones que se realicen

El alcalde ha explicado que "las circunstancias se han precipitado en la última hora y el pantano está recibiendo muchísima más agua de la que está desembalsando, lo va a conllevar a tomar decisiones importantes". "Con tranquilidad, tenemos horas de reacción, pero todas las personas que estén cerca del río les pedimos que vayan desalojando sus viviendas y que el Ayuntamiento tiene preparado espacios para que puedan estar mientras que se da una solución definitiva a este problema", manifestaba a sus vecinos el alcalde.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos ha señalado que efectivos del parque de Arcos se encuentran en el Pantano muy pendientes de la crecida del agua, inspeccionando las zonas colindantes y a disposición de lo que puedan requerirles las autoridades competentes.